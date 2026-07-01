OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise verrouille l'un de ses talents jusqu'en 2030

L'Union Saint-Gilloise poursuit son mercato avec une bonne nouvelle. Guilherme Smith a prolongé son contrat jusqu'en juin 2030.

Bonne nouvelle pour les supporters de l'Union Saint-Gilloise. Le club bruxellois a prolongé le contrat de Guilherme Smith. Arrivé l'été dernier en provenance du Kalju FC, l'ailier brésilien de 23 ans est lié à l'Union jusqu'en juin 2030.

4 buts et deux passes décisives

Cette prolongation récompense sa première saison réussie sous les couleurs de l'Union. Guilherme a disputé 33 matchs toutes compétitions confondues. Il a inscrit quatre buts, tous en championnat, et délivré deux passes décisives.

Le Brésilien a participé à la belle saison de l'Union. Comme ses coéquipiers, il a remporté la Coupe de Belgique. Il continue de progresser et sa valeur marchande est estimée à quatre millions d'euros par le site Transfermarkt.

En prolongeant son ailier jusqu'en 2030, l'Union montre qu'elle compte sur lui pour les années à venir. Le club s'offre une sécurité grâce à une option lui permettant d'étendre son contrat d'une saison.

"Je ferai tout pour rendre les supporters fiers"



"Je suis extrêmement fier de pouvoir prolonger mon contrat ici", a déclaré Guilherme sur le site du club. "Ma motivation est grande pour continuer à faire mes preuves dans ce magnifique club où je me sens vraiment chez moi. Je ferai tout pour rendre les supporters fiers et je me réjouis de vous retrouver très bientôt dans notre stade."