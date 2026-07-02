LIVE Coupe du monde 2/7

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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Miracle à Seattle : les Diables Rouges reviennent de très loin face au Sénégal !

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Déplorables pendant près de 80 minutes, les Diables Rouges s'en sont sortis par un trou de souris pour forcer les prolongations, puis les tirs au but... du moins croyait-on. Un penalty en toute dernière seconde a fini par sauver la Belgique, qui est en 8e de finale sur un petit miracle. (Lire la suite)

LIVE : Un penalty sauve les Diables à la 119e !! (3-2)

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C'est le jour J : la Coupe du Monde des Diables Rouges "commence" vraiment maintenant. La Belgique défie le Sénégal en 16e de finale. (Lire la suite)

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Afrique du Sud Afrique du Sud 0-1 Canada Canada
Brésil Brésil 2-1 Japon Japon
Allemagne Allemagne 1-1P Paraguay Paraguay
Pays-Bas Pays-Bas 1-1P Maroc Maroc
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1-2 Norvège Norvège
France France 3-0 Suède Suède
Mexique Mexique 2-0 Equateur Equateur
Angleterre Angleterre 2-1 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Belgique Belgique 3-2* Sénégal Sénégal
Etats-Unis Etats-Unis 02:00 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Espagne Espagne 21:00 Autriche Autriche
Portugal Portugal 03/07 Croatie Croatie
Suisse Suisse 03/07 Algérie Algérie
Australie Australie 03/07 Egypte Egypte
Argentine Argentine 04/07 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Colombie Colombie 04/07 Ghana Ghana
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