Officiel : un Diable Rouge quitte son club en pleine Coupe du monde

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Officiel : un Diable Rouge quitte son club en pleine Coupe du monde
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Le départ d'Axel Witsel a été officialisé ce 30 juin 2026. Le Diable Rouge, présent à la Coupe du monde, est arrivé à la fin de son contrat avec le Girona FC.

De nombreux joueurs profitent de la Coupe du monde pour jouer leur transfert. D’autres négocient leur transfert et passent leur visite médicale pendant même le tournoi. D’autres encore arrivent en fin de contrat ce 30 juin 2026 et sont donc libérés en plein pendant le tournoi.

C’est notamment le cas d’Axel Witsel, dont le départ de Girona vient d’être officialisé ce mardi. Le Diable Rouge à 138 reprises s’était engagé avec le club l’été dernier après son départ de l’Atlético de Madrid.

Aligné à trente-deux reprises cette saison (un but, deux passes décisives), le médian défensif n’était pas parvenu à ce que son club évite la relégation, lui qui avait terminé à l’avant-dernière place du championnat d’Espagne.

Le départ d’Axel Witsel est officiel

Du haut de ses 37 ans, Axel Witsel est désormais libre de s’engager où il le souhaite. Mais que les supporters du Standard ne se réjouissent pas trop vite, puisque l’enfant du club a récemment déclaré qu’il n’avait pas l’intention de revenir dans un rôle de joueur.

Où le Liégeois atterrira-t-il alors ? Nul ne le sait à l’heure actuelle, puisque sa situation devrait être éclaircie après la Coupe du monde, où Witsel n’a pas reçu la moindre minute de temps de jeu lors des trois matchs de poule.

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