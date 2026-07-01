Un... huitième attaquant au Standard ? Thomas Henry et Grejohn Kyei ne seront pas les seuls offensifs à partir

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Un... huitième attaquant au Standard ? Thomas Henry et Grejohn Kyei ne seront pas les seuls offensifs à partir

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Ces derniers jours, le Standard a transmis une première offre, semble-t-il sous la forme d'un prêt avec option d'achat, à Coventry pour Norman Bassette. Il pourrait devenir le huitième attaquant de pointe du club, où le secteur offensif doit évidemment être dégraissé.

Après les arrivées de Bruny Nsimba, Laurens Goemaere et Dimitri Lavalée, le mercato estival se poursuit au Standard, où Marc Wilmots vise un nouvel attaquant pour renforcer le noyau. Les Rouches ont en effet transmis une première offre à Coventry pour Norman Bassette, attaquant arlonais de 21 ans passé notamment par Eupen, Malines et Kaiserslautern, en Allemagne.

Une nouvelle dont le fond ne surprend pas tellement, puisque Norman Bassette n'a jamais caché son affection pour le Standard, lui que Marc Wilmots pourrait amener presque gratuitement dans un premier temps, puis via une relativement faible indemnité pour le conserver sur le plus long terme. Le directeur sportif du Standard porte une attention particulière aux joueurs qui sont prêts à se donner à 200 % en rouge et blanc.

Un attaquant, encore ?

Le timing, par contre, est légèrement plus étonnant. Norman Bassette est en effet un pur attaquant de pointe qui n'a pas trop l'habitude de jouer sur les côtés, et le Standard dispose actuellement d'une pléthore d'avant-centres alors que d'autres postes sont encore à doubler, dont celui de latéral gauche (sauf dans le cas d'un 3-5-2, où Mortensen et Mohr pourraient par exemple se disputer le poste).

Bruny Nsimba, qui retrouve donc Vincent Euvrard à Sclessin, aura vraisemblablement du temps de jeu, Timothé Nkada a malgré tout laissé entrevoir de belles choses la saison dernière, Dennis Ayensa jouait aussi un rôle important, René Mitongo a été promu dans le noyau A mais ne compte encore que très peu de temps de jeu, Bernard Nguene est aussi plutôt un numéro 9 même s'il peut jouer aux trois postes offensifs, et tout ça sans compter Thomas Henry et Grejohn Kyei qui ont été versés dans le noyau B, pour qui il faut trouver une solution mais qui sont, pour le moment, toujours là.

Une à deux places, pour cinq, voire six joueurs en cas d'arrivée de Norman Bassette, cela fait évidemment de trop et l'intérêt porté à l'actuel joueur de Coventry signifie presque incontestablement qu'en dehors de Thomas Henry et Grejohn Kyei, il devrait y avoir d'autres départs en attaque cet été.

Lire aussi… Le Standard veut louer un Belge promu en Premier League

Henry et Kyei ne seront pas les seuls attaquants à partir

Celui de Dennis Ayensa est parfois murmuré, tandis que le staff et la direction devront gérer le cas René Mitongo, propulsé dans le noyau A l'été dernier et pour qui une offre de plusieurs millions d'euros a été refusée, mais qui ne joue finalement que très peu et qui semble déçu de sa situation. Un prêt pourrait être la solution idéale.

Nsimba, Nkada, Nguene, Bassette, voilà peut-être ceux qui devront marquer des buts au Standard la saison prochaine, même si tout cela reste encore très conditionnel à l'heure actuelle. Mais une chose est sûre, la direction des Rouches devra quelque peu dégraisser son compartiment offensif si la récente offensive des Rouches sur le marché des transferts arrive bel et bien à son terme.

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