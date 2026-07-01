Michael Olise, le protégé de Vincent Kompany, peut battre deux records historiques

L'Allemagne et les Pays-Bas sont tombés dans ce Mondial 2026. La France continue sa route après sa victoire 3-0 contre la Suède.

Après une phase de groupes maîtrisée, la France a répondu présent contre la Suède en seizièmes de finale. Kylian Mbappé a ouvert le score avant la pause grâce à un exploit individuel.

La France régale

Les Bleus avaient brillé, mais ni Olise (superbe demi-retourné sur le poteau) ni Démbélé (reprise à côté) n'ont pu marquer. Après la pause, la France a continué sur sa lancée.

Comme souvent, Michael Olise a fait parler sa qualité de passe pour offrir le 2-0 à Bradley Barcola. Vingt minutes plus tard, le joueur du Bayern Munich a de nouveau trouvé Kylian Mbappé, auteur de son deuxième but de la soirée.

Pelé holds the record for the most assists in a single World Cup tournament: he provided six assists in 1970.



At the age of 24, Michael Olise has five assists at the 2026 World Cup and is just one away from equalling the King’s record.



𝐑𝐈𝐃𝐈𝐂𝐔𝐋𝐎𝐔𝐒 🇫🇷🤯 pic.twitter.com/T2GSDhd610 — Rising Stars XI (@RisingStarXI) June 30, 2026

Olise va-t-il battre le record de Pelé?

Olise est en feu et distribue les passes décisives à la pelle. En quatre matchs dans ce Mondial, il en a délivré cinq. Seul Pelé fait mieux à ce stade en Coupe du monde. La légende brésilienne en avait signé six lors du Mondial 1970.





Le joueur du Bayern Munich sort d'une énorme saison en club, avec 22 buts et 31 passes décisives toutes compétitions confondues. Olise peut aussi viser le record de Lionel Messi du plus grand nombre de passes décisives sur une même saison.