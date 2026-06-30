Une dette de 20 (!) millions d’euros pour un club historique relégué en D1 amateurs

Johan Walckiers
Fabien Chaliaud et Johan Walckiers
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Une dette de 20 (!) millions d’euros pour un club historique relégué en D1 amateurs
Photo: © photonews

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L’avenir du RWDM reste flou. Malgré la relégation en D1 FFA et le chaos financier en coulisses, un nom revient sans cesse pour sauver le club : celui de Thierry Dailly.

Thierry Dailly, ancien propriétaire et président du RWDM tente, avec un groupe d’investisseurs, de reprendre à nouveau le club de son cœur. Mais l’opération s’avère particulièrement complexe et surtout extrêmement coûteuse.

Au sein du club et autour de celui-ci, le message reste le même depuis des mois : le dossier de reprise n'avance pas. La communication officielle reste inexistante, et ce qui filtre concerne surtout des obligations administratives, des départs de joueurs ou de petites mises à jour à destination des supporters. En coulisses, cependant, les négociations se poursuivent activement pour maintenir RWDM à flot. Mais on est loin de voir une fumée blanche sortir de la cheminée du stade Edmond Machtens.

Des dettes bien plus importantes que prévues

Alors qu’on évoquait initialement un coût de reprise d’environ 6,5 millions d’euros pour restructurer le club et rembourser les créanciers, ce montant semble largement sous-estimé. Selon nos informations, l’endettement total du RWDM se situerait plutôt autour de 20 millions d’euros.

Un chiffre qui a forcément refroidi certains investisseurs. Le groupe constitué autour de Thierry Dailly tente de renégocier et de réduire cette dette, mais même dans ce scénario, le montant reste colossal pour un club désormais relégué dans les divisions inférieures du football belge. Cet échelon sportif peu attractif repousse d'ailleurs les investisseurs potentiels. 

RWDM entre tribunal et restructuration

Le RWDM vit actuellement sous une procédure de réorganisation judiciaire, ce qui lui offre temporairement un peu de répit. Ce dispositif protège le club "coalisé" contre les procédures de faillite et lui accorde un délai pour élaborer un plan de redressement.

Ce plan doit être présenté au plus tard début septembre, puis soumis aux créanciers. Un vote crucial sur l’avenir de la structure du club et l’assainissement de la dette aura ensuite lieu au cours du même mois.

Selon des sources juridiques, cette procédure permet concrètement au RWDM de gagner quelques mois, mais ne constitue pas une solution structurelle. La pression reste donc forte pour trouver rapidement un repreneur crédible.

Dailly, seule piste réelle

Ce n’est pas la première fois que Thierry Dailly est impliqué dans une opération de sauvetage à Molenbeek. Il avait déjà participé à la relance du RWDM après une précédente faillite, ce qui lui confère encore un gros crédit auprès des supporters.

Pourtant, selon des sources internes, les discussions restent actuellement au point mort entre les propriétaires actuels et la structure autoir de Thierry Dailly. La course contre la montre est lancée pour parvenir à un accord.

Le grand flou sportif

L’aspect sportif passe donc logiquement totalement au second plan. Le RWDM doit  préparer une saison en D1 FFA, sans structure sportive clairement définie.

Plusieurs joueurs sont déjà partis ces dernières semaines, mais les arrivées sont rares. Le noyau est donc encore loin d’être constitué, ce qui accentue l’incertitude.

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