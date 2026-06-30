Intégré au noyau A la saison dernière, un espoir du Standard n’est pas repris pour le début de la préparation

Un groupe de 31 joueurs, dont quatre gardiens, compose le noyau élargi du Standard pour la préparation de la saison 2026-2027. Un noyau dont ne fait pour l’instant pas partie Steeven Assengue, pourtant intégré à l’équipe première la saison dernière.

Après une petite séance de reprise réalisée samedi en matinée, le Standard a vraiment entamé sa préparation de la saison prochaine ce lundi au SL16 Football Campus, après les traditionnels tests physiques de la semaine dernière.

Vincent Euvrard peut actuellement compter sur un noyau de 26 joueurs, dont trois gardiens. Les nouvelles recrues (Lavalée, Goemaere, Nsimba) sont bien présentes, au même titre que les jeunes Jordi Makiese, Onésime Kalonji, Noah Sy et Yanis Malamba. Charli Spoden et René Mitongo font quant à eux pleinement partie du noyau A.

Le T1 des Rouches, à quatre jours d’un premier match amical samedi à Verlaine, est pour l’instant privé de cinq joueurs : Matthieu Epolo, Dennis Ayensa, Rafiki Saïd (sélection), Mohammed El Hankouri (malade) et Josué Homawoo (blessé). Bosko Šutalo est bien présent, tandis que Thomas Henry et Grejohn Kyei sont dans le noyau B.

Steeven Assengue n’a pas repris avec le noyau A du Standard

Malgré tout ce beau monde, nous n’avons pas encore cité un joueur apparu à sept reprises avec l’équipe première des Rouches et qui avait aussi rejoint le noyau A la saison dernière : Steeven Assengue. L’arrière droit n’a pas commencé la préparation avec l’équipe première, pour des raisons que Vincent Euvrard expliquera après le premier match amical.

Ancien membre du noyau A qui s’était occasionné une rupture des ligaments croisés quelques jours seulement après l’officialisation de son prêt à Maastricht, Tom Poitoux ne fait pas non plus partie du noyau de l’équipe première pour la préparation, au même titre que Matteo Godfroid. Matthieu Epolo, Belmin Dizdarević, Lucas Pirard et Quentin Durka sont préférés à ces deux gardiens.





Le noyau élargi du Standard compte donc pour l’instant 31 joueurs, mais ce dernier devrait encore évoluer avant le premier match de championnat le 8 août contre le Cercle de Bruges. Plusieurs départs sIntégré au noyau A la saison dernière, un espoir du Standard n’est pas repris pour le début de la préparationont possibles, tandis qu’un nouvel arrière gauche et un médian créatif, au moins, sont espérés assez rapidement.