🎥 Les Diables Rouges ont tout de même envoyé une petite pique à Donald Trump...

Après le quatrième but, les célébrations ont été bon train sur le bord du terrain côté Diables. Et elles ont notamment ciblé en partie... Donald Trump.

D'un 1-3 assez raisonnable, le score est passé à 1-4 aux allures de petite humiliation pour le dernier pays-hôte de cette Coupe du Monde 2026 encore en lice. Et les Diables Rouges ont fêté ce nouveau but de Lukaku comme il se devait : en... piquant un peu les USA, à la suite de l'affaire Balogun.

Les Diables ont en effet célébré le but en faisant la fameuse danse que le présidents des États-Unis Donald Trump effectue régulièrement. "Une pique à Trump ? Non, on a simplement célébré comme on le fait toujours, tous ensemble", a souri Axel Witsel d'un air entendu quand la question lui a été posée en zone mixte.

Belgium doing the Trump dance after that goal. So disrespectful 😂. pic.twitter.com/hgulxuq5Um — David Stauffer (@TheDstauff) July 7, 2026

L'ombre du président américain planait bien sûr au-dessus de cet USA-Belgique. Trump a ainsi avoué ouvertement avoir contacté Gianni Infantino afin de lui faire savoir son mécontentement concernant le carton rouge de Folarin Balogun, exclu face à la Bosnie-Herzégovine et donc en théorie suspendu ce lundi (heure de Seattle).

Balogun n'a pas pesé sur la rencontre

Dans une série d'événements ahurissants, la FIFA a ensuite, ce dimanche, annoncé que Balogun était finalement éligible pour ce 8e de finale. Sa sanction a été transformée en sursis d'un an, suite à une décision du Comité disciplinaire de la FIFA, se basant sur l'article 27 de son règlement.



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Suite à cette décision inédite, l'Union Belge avait annoncé étudier toutes les possibilités de recours et avait introduit un appel, jugé irrecevable par la FIFA. La fédération comptait donc jouer sous réserves si Balogun jouait, ce qu'il a bel et bien fait. Mais tout est bien qui finit bien... sauf pour les États-Unis.