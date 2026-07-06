La Belgique victorieuse sur tapis vert grâce à Balogun ? Le TAS pourrait tout changer !

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
La Belgique victorieuse sur tapis vert grâce à Balogun ? Le TAS pourrait tout changer !
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La planète football est sans dessus dessous avec l'affaire Folarin Balogun. Les relations presque incestueuses entre la Maison Blanche et la FIFA pourraient avoir des conséquences bien plus lourdes que celles s'appliquant au seul match de ce soir face aux Diables Rouges.

En utilisant l'article 27 de son règlement pour permettre à Folarin Balogun, initialement suspendu pour son carton rouge contre la Bosnie, la FIFA a créé un grave précédent dans le football international. D'autant que son intervention téléguidée par Donald Trump soulève quelques incohérences juridiques.

Interrogé par la RTBF, Sébastien Ledure, avocat spécialisé dans le sport, partage l'incrédulité de la fédération belge : "La FIFA a fait une application, à notre sens, erronée du règlement. Elle a décidé d'appliquer l'article 27 à une situation qui ne concerne absolument pas l'article 27. On essaie de faire appliquer un règlement qui concerne une autre situation. Par exemple, pour un joueur qui aurait été suspendu pour deux ou trois matches, l'article 27 permettrait de suspendre l'exécution de cette décision, même si c'est tout à fait arbitraire. C'est un autre article, l'article 66.4 du code de la FIFA, qui s'applique ici".

Or, cet article stipule noir sur blanc qu'en cas de carton rouge, le joueur est automatiquement suspendu pour le match suivant. La position de la FIFA apparaît donc, sur base du droit, difficilement tenable. L'Union Belge a donc mis ses avocats sur le coup pour étudier ses droits. Mais vers qui se tourner ? La FIFA a interprété la réponse belge comme une demande d'appel, en sachant très bien que cet appel n'aurait aucune chance d'aboutir.

La FIFA et les Etats-Unis main dans la main

Sébastien Ledure y voit un vide juridique : "En principe, les décisions disciplinaires qui résultent d'un carton rouge et qui font l'objet de procédures disciplinaires ne sont "appelables" que par la partie lésée, soit la fédération américaine ou le joueur lui-même. Et donc, réglementairement, le droit à l'appel pour ce type de situation n'existe pas dans le chef d'une tierce partie comme la fédération belge. Au sein du règlement FIFA, la possibilité d'interjeter appel n'est pas prévue pour une autre équipe".

Le salut de la fédération belge pourrait venir du TAS, le Tribunal Arbitral du Sport, basé en Suisse. Mais rien n'est gagné : "Là aussi, le règlement de la FIFA prévoit que pour des décisions ou des procédures disciplinaires concernant jusqu'à quatre matches de suspension (c'est-à-dire pour des cas qui ne sont pas "très" graves), en principe, l'appel auprès du TAS n'est pas possible. Et donc, on se trouve tant en interne, à la FIFA, qu'en externe, devant le TAS, sans possibilité de recours pour l'Union belge, en théorie du moins.

Lire aussi… Il n'en rate pas une : Donald Trump confirme au monde entier ses agissements en coulisse

Une carte à jouer en urgence 

La Belgique semble malgré tout avoir tout intérêt à introduire un appel d'urgence devant le TAS : "Le TAS aurait 48 heures pour rendre sa décision. Il a une chambre qu'on appelle "ad hoc", spécialement conçue pour la Coupe du monde. Et donc, en théorie, ils peuvent décider très vite, même en quelques heures. En cas de saisie du TAS, soit le TAS rend une décision avant le match de ce soir (et se déclare incompétent, par exemple), et il faudra s'y plier, soit le TAS ne rend pas sa décision avant le match, et là, à notre sens, c'est la fédération américaine qui prend un risque".

Ce dernier scénario pourrait donner la victoire aux Diables sur tapis vert : "Imaginez qu'ils alignent un joueur et que le TAS rende une décision après le match, dans les 48 heures qui lui sont accordées, et qu'elle invalide la décision de la FIFA en confirmant qu'en vertu de l'article 66.4, le joueur était bien automatiquement suspendu pour ce match. La fédération américaine, dans l'hypothèse où elle gagne le match ce soir, risquerait de perdre par forfait parce qu'elle aurait aligné un joueur qui n'aurait pas été autorisé à l'être".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Etats-Unis - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 02:00 (07/07).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Etats-Unis

Plus de news

Il n'en rate pas une : Donald Trump confirme au monde entier ses agissements en coulisse

Il n'en rate pas une : Donald Trump confirme au monde entier ses agissements en coulisse

18:01
L’ambassadeur américain Bill White réagit au dossier Balogun : "Trump ne s’immiscerait jamais dans ça"

L’ambassadeur américain Bill White réagit au dossier Balogun : "Trump ne s’immiscerait jamais dans ça"

17:30
Les Diables Rouges sur leurs gardes : faut-il craindre un arbitrage en faveur des États-Unis ?

Les Diables Rouges sur leurs gardes : faut-il craindre un arbitrage en faveur des États-Unis ?

16:40
1
"La FIFA a créé un recours et s’est assurée qu’il serait irrecevable" : la RBFA dans le flou total

"La FIFA a créé un recours et s’est assurée qu’il serait irrecevable" : la RBFA dans le flou total

16:03
"Ils ne connaissent rien au foot" : Jürgen Klopp allume Donald Trump et Gianni Infantino

"Ils ne connaissent rien au foot" : Jürgen Klopp allume Donald Trump et Gianni Infantino

15:30
L’UEFA critique vivement la décision de la FIFA dans l’affaire Balogun : “Une ligne rouge a été franchie”

L’UEFA critique vivement la décision de la FIFA dans l’affaire Balogun : “Une ligne rouge a été franchie”

14:00
2
L’Union belge fait appel de la décision de la FIFA

L’Union belge fait appel de la décision de la FIFA

13:05
3
C'est un comble : même Sepp Blatter attaque la FIFA de front sur l'affaire Balogun

C'est un comble : même Sepp Blatter attaque la FIFA de front sur l'affaire Balogun

12:00
L'article 27 ? Cristiano Ronaldo le connaît bien : la FIFA n'en est pas à sa coup d'essai avec Balogun !

L'article 27 ? Cristiano Ronaldo le connaît bien : la FIFA n'en est pas à sa coup d'essai avec Balogun !

11:20
Il n'y a pas que l'affaire Balogun : les Diables doivent aussi mettre fin à une malédiction en Coupe du Monde

Il n'y a pas que l'affaire Balogun : les Diables doivent aussi mettre fin à une malédiction en Coupe du Monde

11:00
1
Onze face à tout un pays : voici nos Diables Rouges pour USA-Belgique

Onze face à tout un pays : voici nos Diables Rouges pour USA-Belgique

10:30
2
Le surréalisme à l'américaine : la FIFA supprime la page sur les suspensions automatiques

Le surréalisme à l'américaine : la FIFA supprime la page sur les suspensions automatiques

10:00
4
"Si les Américains battent la Belgique..." : un sélectionneur prend fait et cause pour les Diables

"Si les Américains battent la Belgique..." : un sélectionneur prend fait et cause pour les Diables

09:00
1
LIVE : Suivrez USA-Belgique en direct commenté (2h) Live

LIVE : Suivrez USA-Belgique en direct commenté (2h)

16:33
LIVE : Suivez USA-Belgique en direct commenté (2h) Live

LIVE : Suivez USA-Belgique en direct commenté (2h)

16:33
"La même décision aurait-elle été prise pour Lukaku ?" : la presse internationale outrée par l'affaire Balogun

"La même décision aurait-elle été prise pour Lukaku ?" : la presse internationale outrée par l'affaire Balogun

08:30
Un Diable Rouge absent du Mondial vers un transfert à 30 millions d'euros en Premier League ?

Un Diable Rouge absent du Mondial vers un transfert à 30 millions d'euros en Premier League ?

17:00
Et sportivement, que change Balogun ? La drôle de réponse de Rudi Garcia

Et sportivement, que change Balogun ? La drôle de réponse de Rudi Garcia

07:00
LIVE COUPE DU MONDE 6/7 : un joueur anglais forfait pour le reste de la Coupe du monde

LIVE COUPE DU MONDE 6/7 : un joueur anglais forfait pour le reste de la Coupe du monde

16:19
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/07: Pocognoli - Servais

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/07: Pocognoli - Servais

14:50
Voici le successeur de Sébastien Pocognoli à l’AS Monaco

Voici le successeur de Sébastien Pocognoli à l’AS Monaco

14:50
Trump et Infantino ont dépassé les bornes : le monde entier sera derrière les Diables Rouges Edito

Trump et Infantino ont dépassé les bornes : le monde entier sera derrière les Diables Rouges

05:00
"J'ignorais que le 5 juillet était le 1er avril aux USA" : Rudi Garcia préfère en rire

"J'ignorais que le 5 juillet était le 1er avril aux USA" : Rudi Garcia préfère en rire

22:40
1
Trop de pression ou simplement pas à la hauteur ? Pourquoi Jérémy Doku est en train de rater son Mondial

Trop de pression ou simplement pas à la hauteur ? Pourquoi Jérémy Doku est en train de rater son Mondial

11:40
OFFICIEL : Mathis Servais se lance dans son premier défi à l’étranger

OFFICIEL : Mathis Servais se lance dans son premier défi à l’étranger

13:26
L'Union Belge est furieuse et "étudie ses options" après la levée de la suspension de Folarin Balogun

L'Union Belge est furieuse et "étudie ses options" après la levée de la suspension de Folarin Balogun

21:40
4
La Maison Blanche aurait contacté la FIFA concernant Balogun : assiste-t-on à un scandale sans précédent ?

La Maison Blanche aurait contacté la FIFA concernant Balogun : assiste-t-on à un scandale sans précédent ?

21:20
1
"Shame on you !" : le Parti socialiste accuse la FIFA d'avoir favorisé les États-Unis dans l'affaire Balogun

"Shame on you !" : le Parti socialiste accuse la FIFA d'avoir favorisé les États-Unis dans l'affaire Balogun

21:34
2
Officiel : un Liégeois formé au PSG comme nouvelle arme dans la course au titre en D1 FFA

Officiel : un Liégeois formé au PSG comme nouvelle arme dans la course au titre en D1 FFA

12:30
"Merci à la FIFA..." : Donald Trump exulte après le cadeau fait aux États-Unis avant d'affronter la Belgique

"Merci à la FIFA..." : Donald Trump exulte après le cadeau fait aux États-Unis avant d'affronter la Belgique

20:37
"Mais quel scandale !" : les supporters belges s'insurgent contre la décision de la FIFA concernant Balogun

"Mais quel scandale !" : les supporters belges s'insurgent contre la décision de la FIFA concernant Balogun

20:04
4
Mauvaise nouvelle pour les Diables : Folarin Balogun, pourtant exclu, n'est finalement pas suspendu !

Mauvaise nouvelle pour les Diables : Folarin Balogun, pourtant exclu, n'est finalement pas suspendu !

19:13
5
L'Union Belge prête à saisir le tribunal d'arbitrage du sport dans le dossier Balogun !

L'Union Belge prête à saisir le tribunal d'arbitrage du sport dans le dossier Balogun !

01:37
"Il est d'une lenteur incroyable" : un Diable Rouge se fait démolir... par la presse néerlandaise

"Il est d'une lenteur incroyable" : un Diable Rouge se fait démolir... par la presse néerlandaise

19:30
1
Mauricio Pochettino est ravi : "99,99 % trouveront cette décision justifiée"

Mauricio Pochettino est ravi : "99,99 % trouveront cette décision justifiée"

00:41
2
Les États-Unis préviennent la Belgique : "Cette fois, ce sera sérieux"

Les États-Unis préviennent la Belgique : "Cette fois, ce sera sérieux"

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Huitièmes de finales
Canada Canada 0-3 Maroc Maroc
Paraguay Paraguay 0-1 France France
Brésil Brésil 1-2 Norvège Norvège
Mexique Mexique 2-3 Angleterre Angleterre
Portugal Portugal 21:00 Espagne Espagne
Etats-Unis Etats-Unis 07/07 Belgique Belgique
Argentine Argentine 07/07 Egypte Egypte
Suisse Suisse 07/07 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved