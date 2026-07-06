Il ne manquait plus que lui : Gianni Infantino sort du silence et répond à la Belgique !

Dans la saga Folarin Balogun, tout le monde ou presque s'était déjà exprimé. Il ne manquait plus qu'un certain Gianni Infantino. Le président de la FIFA vient de sortir du silence.

Le téléphone de Gianni Infantino a dû chauffer ces dernières heures. En raison des appels de Donald Trump ? Oui, mais le président américain ne doit pas être le seul à avoir laissé un message dans la boîte vocale du président de la FIFA vu toutes les réactions suscitées.

24 heures après l'annonce de la levée de la suspension de Folarin Balogun, cinq heures après que Donald Trump ait confirmé qu'il avait bien contacté la FIFA pour que la sélection américaine puisse aligner son attaquant, Infantino est sorti de son mutisme.

Gianni Infantino fidèle à lui-même

"Je tiens à réaffirmer un principe fondamental de la gouvernance de la FIFA. Les instances judiciaires de la FIFA sont indépendantes. Elles fonctionnent de manière autonome, appliquent le Code disciplinaire de la FIFA et statuent sur les affaires en se fondant sur les règlements applicables et les faits spécifiques qui leur sont soumis. Leur indépendance est essentielle à la crédibilité et à l’intégrité du football, et elle doit toujours être respectée", explique-t-il dans le communiqué officiel de la FIFA.

Le président de la Fédération Internationale de football a bien été forcé de confirmer l'appel avec Donald Trump, il en nuance la portée : "Je reçois des appels de chefs d’État, de responsables gouvernementaux, d’acteurs du monde du football et de dirigeants d’entreprises du monde entier sur de nombreux sujets différents. Au cours de notre conversation, j’ai expliqué qu’une procédure judiciaire était en cours impliquant les instances judiciaires indépendantes de la FIFA et que l’affaire serait tranchée en temps voulu par les instances compétentes. C’est ainsi que fonctionne le système de la FIFA, et c’est un principe que je défendrai toujours". Pas sûr que ces douces paroles suffisent à convaincre l'Union Belge...