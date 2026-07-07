Avec un ancien attaquant du Standard confirmé dans ses fonctions : le RFC Seraing dévoile son nouveau staff

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Avec un ancien attaquant du Standard confirmé dans ses fonctions : le RFC Seraing dévoile son nouveau staff
Photo: © photonews
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Revenu au sein de l'académie du Standard pour débuter sa carrière d'entraîneur entre 2021 et 2025, Aloys Nong est confirmé dans sa qualité d'entraîneur adjoint du RFC Seraing, où il évolue dans le staff d'Arnauld Mercier. Un staff d'ailleurs confirmé pour la saison prochaine.

Depuis la fin de sa carrière professionnelle en 2018, après un passage par six clubs du championnat d'Iran, Aloys Nong a complété les différents diplômes d'entraîneur de l'Union belge. En juillet 2021, l'ancien attaquant camerounais revenait d'ailleurs dans l'un des clubs de Jupiler Pro League par lesquels il est passé durant sa carrière de joueur, le Standard.

Aloys Nong y a d'abord pris en charge des équipes de jeunes avant de devenir l'entraîneur adjoint de Gunter Vandebroeck chez les U18. Vandebroeck, qui était T3 de l'équipe première la saison dernière aux côtés de Mircea Rednic, puis Vincent Euvrard et José Jeunechamps, avant de prendre les rênes de l'équipe U23 de Louvain cet été.

Aloys Nong reste l'entraîneur des attaquants de Seraing

Nong l'a suivi, mais pas pendant très longtemps, puisqu'il prenait déjà la route du Pairay au mois d'octobre dernier pour épauler, dans un premier temps, Kevin Caprasse, contraint de faire ses valises au mois de février. L'ex-attaquant du Standard, mais aussi du FC Liège, de Visé, du Brussels, de Courtrai, de Malines ou encore de Mons a cependant été confirmé à la signature d'Arnauld Mercier.

C'est une nouvelle fois le cas cet été, puisque le RFC Seraing a communiqué l'identité de son nouveau staff pour la saison prochaine après les départs de Stéphane Delhalle, Valentin De Jaeger et Thomas Evrard. Aloys Nong, adjoint dédié à la préparation des attaquants, en fait bien partie, au même titre que Pierre Derbaudrenghien, entraîneur des gardiens, Nolan Chevalier, analyste vidéo, et Frédéric Renotte, préparateur physique. Les trois hommes qui épauleront Arnauld Mercier étaient déjà présents au club la saison dernière.



La réaction du Directeur général Roy Eliott Lowy

"Avec ce staff, nous faisons le choix clair de la continuité. Nous sommes convaincus que la réussite d’un projet durable repose avant tout sur la stabilité, la cohérence et la constance dans le travail", déclare le Directeur général et Coordinateur sportif, Roy Eliott Lowy, dans le communiqué du club.

"C’est pour cette raison que nous avons décidé de conserver la grande majorité de notre staff. À ce staff vient s’ajouter Frédéric Renotte, à qui nous souhaitons la bienvenue, et dont l’expérience et l’expertise viendront renforcer notre ambition commune. Je nous souhaite à tous et surtout à l’ensemble du staff une excellente saison, placée sous le signe du travail, de l’exigence et de la réussite collective."

Le staff du RFC Seraing pour la saison 2026-2027

Entraîneur principal (T1) : Arnauld Mercier

Entraîneur adjoint dédié à la préparation des attaquants : Aloys Nong

Entraîneur adjoint dédié à l’entraînement des gardiens : Pierre Derbaudrenghien

Entraîneur adjoint dédié à la préparation physique : Frédéric Renotte

Entraîneur adjoint dédié à l’analyse vidéo : Nolan Chevalier

Team manager : Axel Rigaux

Responsable des équipements : Bryan D’Ulisse

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