Jude Bellingham héroïque : l'Angleterre élimine la Norvège et rejoint le dernier carré du Mondial

L'Angleterre s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 après une victoire difficile contre la Norvège. Jude Bellingham, le milieu de terrain du Real Madrid, a marqué un doublé décisif.

L'Angleterre a dû puiser dans ses ressources pour décrocher son billet pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026. Face à une Norvège ambitieuse et libérée, les hommes de Thomas Tuchel ont été bousculés avant de faire la différence durant la prolongation. Emmenés par un grand Jude Bellingham, les Three Lions se sont imposés 2-1 au terme d'un match aussi intense qu'indécis à Miami.

Pendant une grande partie de la rencontre, les Norvégiens ont prouvé qu'ils avaient largement leur place à ce niveau de la compétition. Solides défensivement et dangereux en contre, ils ont frappé les premiers grâce à un centre-tir d'Andreas Schjelderup, dont la tentative a terminé dans la lucarne.

Jude Bellingham, le sauveur de l'Angleterre

Bien lancé par Anthony Gordon, Jude Bellingham a fait parler sa vitesse et son sang-froid pour remettre les deux équipes à égalité. Ce but a relancé les Anglais, qui sont revenus avec plus de confiance après la pause. Malgré plusieurs occasions de chaque côté, la réussite a fui les deux formations.

La Norvège a cru pouvoir créer l'exploit, mais la barre transversale et Jordan Pickford ont repoussé ses derniers espoirs. Le match s'est poursuivi en prolongation.

Bellingham a marqué six buts durant cette Coupe du monde

C'est encore Bellingham qui a eu le dernier mot. Le milieu de terrain anglais a inscrit son deuxième but de la soirée dès le début de la prolongation. Les Three Lions ont conservé leur avantage jusqu'au coup de sifflet final. Grâce à ce succès, l'Angleterre rejoint le dernier carré de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.





Le prochain adversaire des Anglais sera l’Argentine de Lionel Messi, qu’ils affronteront en demi-finale dans quelques jours. Les Argentins ont battu la Suisse 3-1.