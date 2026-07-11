Un ancien gardien des Diables rouges pense connaître le successeur de Rudi Garcia

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Un ancien gardien des Diables rouges pense connaître le successeur de Rudi Garcia
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Ancien gardien du temple belge qui n'a pas laissé un souvenir impérissable aux fans des Diables Rouges, Stijn Stijnen est devenu l'omniprésent entraîneur du Patro Eisden en Challenger Pro League. Dans un podcast, il a donné un nom comme successeur de Rudi Garcia.

Stop ou encore ? Rudi Garcia sera-t-il toujours le guide diabolique lors du prochain rassemblement international en septembre ? Le Français arrive en fin de contrat ce 21 juillet et contrairement à Domenico Tedesco deux ans plus tôt, il n'a pas été prolongé avant le coup d'envoi du tournoi sur lequel il allait être jugé.

Avec un bilan de 12 victoires, 6 partages et 2 revers en 20 présences sur le banc belge et un quart de finale en Coupe du Monde, l'ancien coach d'Eden Hazard à Lille semble d'ailleurs avoir atteint l'objectif fixé par les décideurs de l'Union Belge. Vincent Mannaert effectuera un examen approfondi de Rudi Garcia jusque là et on devrait être rapidement fixé sur sort.

Stijnen avait annoncé le départ de Garcia

Dans le podcast flamand Ongefilterd, Stijn Stijnen, aujourd'hui entraîneur du Patro Eisden en Challenger Pro League et qui a défendu à 30 reprises les buts des Diables rouges, a son avis sur la question. 

La France affronte en ce moment le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde. Le lendemain, la Belgique aura droit à un duel difficile face à l’Espagne. Les deux pays rêvent donc encore d’une place dans le dernier carré, voire d’une nouvelle rencontre entre eux plus tard dans le tournoi.

Malgré le bilan positif, Rudi Garcia n'a pas été épargné par les reproches que ce soit avant, pendant ou après le tournoi. Certaines de ses compositions d'équipe ont été critiquées lors du premier tour et du 1/16e de finale, avant que la qualification "miraculeuse" contre le Sénégal ne fasse taire une grande partie de ses détracteurs.

Il y a deux semaines, Stijn Stijnen annonçait déjà le départ de Rudi Garcia. L'entraîneur du Patro Eisden trouvait que certains médias avaient lancé une dynamique qui avait pour objectif de pousser le technicien français vers la sortie. Après l'élimination contre l'Espagne, ceux qui n'appréciaient pas fort Rudi Garcia sont revenus à la charge. 

Stijnen voit Van Bommel comme nouveau sélectionneur

L'entraîneur de Patro Eisden pense savoir que Mark van Bommel doit devenir le nouveau sélectionneur. Cette rumeur a effectivement circulé ces derniers jours. Stijn Stijnen et son joueur et ancien "Diable rouge" Radja Nainggolan (NDLR: qui a évolué sous les ordres de Rudi Garcia à l'AS Roma) estiment que le traitement réservé au sélectionneur n'est pas correct. Ils estiment que Rudi Garcia mérite bien plus de crédit puisqu'il a été capable de redonner un élan à des Diables rouges qui étaient rentrées de façon moribonde dans le tournoi. 

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