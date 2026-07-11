Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/07: Trouillet - Said

Redaction
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/07: Trouillet - Said
Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Trouillet - Said

C'est signé : un transfert à deux chiffres pour Rafiki Saïd !

Rafiki Said n'est plus un joueur du Standard. L'international comorien a bel et bien signé à Wolverhampton. (Lire la suite)

Officiel : un transfert bleu-blanc-rouche au Standard

Officiel : un transfert bleu-blanc-rouche au Standard

Le Standard de Liège devrait prochainement accueillir le milieu de terrain de Rodez Alexis Trouillet. L'expert du mercato Sacha Tavolieri révèle qu'un accord a été trouvé entre les deux clubs ainsi qu'avec le joueur. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 10/07

Plus de news

Première victoire pour Vitor Bruno : d'abord très mauvais, Anderlecht sauvé par ses jeunes et Enric Llansana

Première victoire pour Vitor Bruno : d'abord très mauvais, Anderlecht sauvé par ses jeunes et Enric Llansana

13:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/07: Said - Trouillet

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/07: Said - Trouillet

12:30
C'est signé : un transfert à deux chiffres pour Rafiki Saïd !

C'est signé : un transfert à deux chiffres pour Rafiki Saïd !

12:30
Officiel : un transfert bleu-blanc-rouche au Standard

Officiel : un transfert bleu-blanc-rouche au Standard

12:08
2
Le bulletin de notes final des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026

Le bulletin de notes final des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026

11:30
En manque d'idées ? Genk a un nom étonnant sur sa liste pour remplacer Nicky Hayen

En manque d'idées ? Genk a un nom étonnant sur sa liste pour remplacer Nicky Hayen

11:00
Zlatan Ibrahimovic dézingue Lammens et Garcia : "Honte à lui et à l'entraîneur des gardiens"

Zlatan Ibrahimovic dézingue Lammens et Garcia : "Honte à lui et à l'entraîneur des gardiens"

10:30
3
📷Lukaku et De Bruyne en larmes : les Diables consolés par leurs familles après l'élimination

📷Lukaku et De Bruyne en larmes : les Diables consolés par leurs familles après l'élimination

10:00
Rudi Garcia, stop ou encore ? Voilà la date à laquelle nous devrions être fixés

Rudi Garcia, stop ou encore ? Voilà la date à laquelle nous devrions être fixés

09:30
LIVE Coupe du monde 11/7

LIVE Coupe du monde 11/7

09:18
Lamine Yamal a fait danser les Diables et prévient la France !

Lamine Yamal a fait danser les Diables et prévient la France !

09:00
Born in the USA : cette Coupe du Monde doit être le début de quelque chose pour la Belgique Edito

Born in the USA : cette Coupe du Monde doit être le début de quelque chose pour la Belgique

08:30
Courtois fait du Courtois : il veut continuer en sélection... mais pose une condition difficilement acceptable

Courtois fait du Courtois : il veut continuer en sélection... mais pose une condition difficilement acceptable

07:00
2
Trafic de drogue ? un ancien joueur d'Anderlecht dans le collimateur de la justice

Trafic de drogue ? un ancien joueur d'Anderlecht dans le collimateur de la justice

07:20
Ils méritent des éloges : les cotes de Diables courageux après Espagne-Belgique

Ils méritent des éloges : les cotes de Diables courageux après Espagne-Belgique

23:39
6
LIVE : Erreur de Senne Lammens et but de l'Espagne... (2-1) Live

LIVE : Erreur de Senne Lammens et but de l'Espagne... (2-1)

22:51
Rudi Garcia sort du Mondial avec fierté, mais laisse planer le doute concernant son avenir

Rudi Garcia sort du Mondial avec fierté, mais laisse planer le doute concernant son avenir

05:30
1
"On a tenu tête avec nos armes, mais il en fallait plus" : les regrets de Youri Tielemans après l'élimination

"On a tenu tête avec nos armes, mais il en fallait plus" : les regrets de Youri Tielemans après l'élimination

23:45
1
Un cadre du Club NXT change d'air et rejoint un club d'Eredivisie

Un cadre du Club NXT change d'air et rejoint un club d'Eredivisie

23:30
Fin du rêve américain : héroïque mais diminuée, la Belgique prend logiquement la porte face à l'Espagne

Fin du rêve américain : héroïque mais diminuée, la Belgique prend logiquement la porte face à l'Espagne

23:02
"Senne prouvera qu'il est un grand gardien" : Lammens défendu après son erreur fatale face à l'Espagne

"Senne prouvera qu'il est un grand gardien" : Lammens défendu après son erreur fatale face à l'Espagne

05:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/07: Dendoncker - Moreira - Smets

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/07: Dendoncker - Moreira - Smets

22:30
OFFICIEL : Le KV Courtrai s'offre un jeune talent de Chelsea

OFFICIEL : Le KV Courtrai s'offre un jeune talent de Chelsea

22:30
Le FC Barcelone revient à la charge : le Club de Bruges réclame 10 millions d'euros pour son jeune talent

Le FC Barcelone revient à la charge : le Club de Bruges réclame 10 millions d'euros pour son jeune talent

22:00
Les magasins ne s'attendaient pas à un tel succès : ce maillot des Diables Rouges est presque introuvable

Les magasins ne s'attendaient pas à un tel succès : ce maillot des Diables Rouges est presque introuvable

21:30
UPDATE : un Diable Rouge se blesse à l'échauffement et est forfait !

UPDATE : un Diable Rouge se blesse à l'échauffement et est forfait !

20:39
5
"La décision la plus difficile..." : Nathan De Cat fait ses adieux à Anderlecht

"La décision la plus difficile..." : Nathan De Cat fait ses adieux à Anderlecht

21:00
1
Encore un départ pour le RFC Liège : un attaquant prend la direction de la France

Encore un départ pour le RFC Liège : un attaquant prend la direction de la France

20:40
Le KRC Genk réagit officiellement au départ de Nicky Hayen

Le KRC Genk réagit officiellement au départ de Nicky Hayen

20:20
"C’est un immense honneur" : les premiers mots de Lukas Ambros à Anderlecht

"C’est un immense honneur" : les premiers mots de Lukas Ambros à Anderlecht

19:30
Excellente nouvelle pour les téléspectateurs de la RTBF

Excellente nouvelle pour les téléspectateurs de la RTBF

19:00
Thibaut Courtois voulait continuer : "Le coach a décidé de me remplacer"

Thibaut Courtois voulait continuer : "Le coach a décidé de me remplacer"

00:10
1
Libre de tout contrat, Leander Dendoncker suscite de l’intérêt en Europe et en MLS

Libre de tout contrat, Leander Dendoncker suscite de l’intérêt en Europe et en MLS

18:30
Saint-Trond proche de recruter un joueur japonais : le successeur de Ryotaro Ito ?

Saint-Trond proche de recruter un joueur japonais : le successeur de Ryotaro Ito ?

18:00
Présenté par Mons, il rejoint finalement Charleroi : "Un manque de respect"

Présenté par Mons, il rejoint finalement Charleroi : "Un manque de respect"

17:30
"Le futur du Maroc sera beau" : Mohamed Ouahbi optimiste pour l’avenir de la sélection marocaine

"Le futur du Maroc sera beau" : Mohamed Ouahbi optimiste pour l’avenir de la sélection marocaine

16:30

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Quarts de finale
France France 2-0 Maroc Maroc
Espagne Espagne 2-1 Belgique Belgique
Norvège Norvège 23:00 Angleterre Angleterre
Argentine Argentine 12/07 Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved