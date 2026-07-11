Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/07: Trouillet - Said

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Trouillet - Said

C'est signé : un transfert à deux chiffres pour Rafiki Saïd !

Rafiki Said n'est plus un joueur du Standard. L'international comorien a bel et bien signé à Wolverhampton. (Lire la suite)