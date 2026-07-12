L'Argentine s'en sort de justesse : la Suisse tombe les armes à la main

La Suisse est passée tout près de l'exploit, mais l'Argentine a fait parler son expérience en prolongation pour s'imposer 3-1 et rejoindre l'Angleterre dans le dernier carré de la Coupe du monde 2026.

La dernière place en demi-finale est tombée au bout de la nuit. L'Argentine a dû patienter jusqu'à la prolongation pour venir à bout d'une Suisse accrocheuse 3-1. Un succès difficile qui offre à Lionel Messi et ses coéquipiers un choc très attendu face à l'Angleterre de Jude Bellingham et Harry Kane.

Une domination suisse, mais punie par l'efficacité de l'Argentine

C'est la Suisse qui avait pris le contrôle de la rencontre au début. Très présente dans les duels et agressive à la récupération, elle a installé le doute dans le camp argentin. Mais comme souvent dans les grands rendez-vous, la moindre erreur se paie cash. Sur un corner parfaitement frappé par Lionel Messi, Alexis Mac Allister a ouvert le score de la tête. Un coup dur pour la Nati qui dominait jusque-là, sans parvenir à concrétiser ses nombreuses séquences de possession. Messi est devenu le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du monde avec 10 passes décisives.

Dan Ndoye a permis aux Suisse d'y croire

Au retour des vestiaires, les Suisses ont continué à y croire. Leur persévérance a été récompensée, Dan Ndoye a remis les deux équipes à égalité grâce à un tir qui est passé entre les jambes d'Emiliano Martinez. L'élan helvétique a été stoppé quelques minutes plus tard avec l'expulsion de Breel Embolo, sanctionné d'un deuxième carton jaune pour une simulation. Réduite à dix, la Suisse a résisté jusqu'au terme du temps réglementaire et cédé pendant la prolongation, malgré une énorme débauche d'énergie et plusieurs interventions importantes de Gregor Kobel.

Julian Alvarez et Lautaro Martinez à la rescousse

Profitant de leur supériorité numérique, les Argentins ont trouvé la faille. Julian Alvarez a redonné l'avantage à son équipe grâce à une magnifique frappe enroulée qui a terminé dans la lucarne. Au bout du temps additionnel, Lautaro Martinez a profité des espaces laissés par la Suisse pour inscrire le troisième but et mettre fin au suspense. L'Albiceleste retrouvera l'Angleterre avec une place en finale de la Coupe du Monde 2026 en jeu.

Murat Yakin ne comprend pas l'expulsion de Breel Embolo

En conférence de presse, Murat Yakin, le sélectionneur de la Suisse, est longuement revenu sur le deuxième carton jaune reçu par Breel Embolo, une décision qu'il n'a pas comprise. "Nous avons été punis à cause d'une erreur. Il n'y avait aucune raison de sortir ce deuxième carton jaune. Je ne comprends pas cette décision. C'était une action sans méchanceté. Il y avait un contact évident et je ne comprends pas comment l'arbitre et la VAR ont pu juger autrement."



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L'Argentine favorisée par l'arbitrage ?

Il a refusé de parler d'un arbitrage en faveur de l'Argentine. "Les deux équipes ont joué au football. Aujourd'hui, le football n'a pas gagné. Cette erreur a été décisive. Nous pouvons nous plaindre, mais je dois malgré tout féliciter l'Argentine pour sa qualification", a-t-il conclu.