Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/07: Moreira

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Moreira

"L’AS Rome fait le premier pas pour un Diable Rouge avec une offre de 30 millions d’euros"

Malgré une entrée remarquée et réussie contre le Sénégal, Diego Moreira n'est plus apparu sous la liquette diabolique lors des 1/8e et quart de finale de la Belgique. Ce qui n'empêche pas un club italien de faire les yeux doux à l'ailier remuant de Strasbourg. (Lire la suite)