"L’AS Rome fait le premier pas pour un Diable Rouge avec une offre de 30 millions d’euros"

Brandon Morren
Fabien Chaliaud et Brandon Morren
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"L’AS Rome fait le premier pas pour un Diable Rouge avec une offre de 30 millions d’euros"
Photo: © photonews
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Malgré une entrée remarquée et réussie contre le Sénégal, Diego Moreira n'est plus apparu sous la liquette diabolique lors des 1/8e et quart de finale de la Belgique. Ce qui n'empêche pas un club italien de faire les yeux doux à l'ailier remuant de Strasbourg.

Diego Moreira devrait être l'une des attraction du marché des transferts. L’ailier de 21 ans de Strasbourg est suivi de près par l’AS Rome, qualifiée pour la Ligue des Champions et qui entend renforcer son secteur offensif. 

Le club de la capitale italienne préparerait une première offensive pour Diego Moreira, annonce Gianluca Di Marzio, spécialiste italien du mercato. Le montant de l'offre serait de 30 millions d’euros, assortie de 10% sur une future revente. Une proposition qui témoigne de l’intérêt concret de la "Louve", même si elle reste pour l’instant bien éloignée des exigences de Strasbourg.

Strasbourg réclame 50 millions

Le club alsacien réclamerait en effet 20 millions d’euros de plus pour son ailier belge, d'origine portugaise. Un montant conséquent, mais Strasbourg se trouve en position de force dans les négociations. Moreira est encore lié au club jusqu’en juin 2029 et est l'un des joueurs les plus courtisés depuis quelques saisons.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est actuellement estimée à 25 millions d’euros. En 2024, Strasbourg avait déboursé 8,5 millions d’euros pour le recruter à Chelsea. Une vente dès cet été représenterait donc une plus-value considérable pour le club alsacien.

Un parcours déjà riche

À seulement 21 ans, le CV Diego Moreira est déjà bien fourni. Né en Belgique d'un père ayant évolué au Standard, il a été formé dans ce club avant de partir, très jeune, à Benfica. Il a ensuite signé à Chelsea, sans toutefois parvenir à s’imposer au sein de l’équipe première londonienne.

C’est finalement à Strasbourg, succursale de Chelsea, qu’il a trouvé la stabilité nécessaire à son éclosion. En 76 apparitions sous le maillot alsacien, il a inscrit 7 buts et délivré 16 passes décisives. Des statistiques qui ne traduisent pas totalement son influence, le joueur étant surtout apprécié pour sa vitesse, sa qualité technique et sa polyvalence. Capable d’évoluer sur les deux flancs, il a également déjà été utilisé dans un rôle plus défensif.

Ses performances lui ont ainsi ouvert les portes de la sélection belge. Diego Moreira compte désormais quatre sélections avec les Diables Rouges, même s'il n'est monté qu'une fois au jeu lors de cette Coupe du monde.

Pour l’AS Rome, l’opération représenterait donc un sacré investissement sur l’avenir, mais celui a un coût important. La première offensive italienne se prépare, reste désormais à savoir si Strasbourg acceptera de revoir ses exigences à la baisse.

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