Succès sur le fil d'Anderlecht et l'Union, Charleroi rejoint par Reims, le Club battu, remontada pour la RAAL

Fabien Chaliaud et Scott Crabbé
| Commentaire
Succès sur le fil d'Anderlecht et l'Union, Charleroi rejoint par Reims, le Club battu, remontada pour la RAAL
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Anderlecht et l'Union ont chacun fait le plein de confiance en amical, tout comme la RAAL après sa déroute contre Rochefort. Le Club de Bruges a quant à lui été battu par Feyenoord (3-1). De son côté, Charleroi a concédé le partage contre Reims.

Edward Still peut fêter sa première victoire à la tête de la RAAL La Louvière. Et pourtant, il s'en est fallu de peu pour qu'on revive un scénario similaire à celui de la première joute amicale contre Rochefort, perdue 0-3 par les "Loups".

La première mi-temps de ce déplacement au Daknam de Lokeren n'a pas grand chose à proposer aux supporters qui ont fait le déplacement. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur le score de 0-0. Les Louviérois s'offrent cependant quelques belles possibilités.

En deuxième période, le scénario vire d'abord au cauchemar pour les hommes d'Edward Still qui vont se retrouver menés 2-0 grâce à des buts de Vancy Mabanza, sur pénalty et de Maxime Pau, un joueur arrivé au Daknam en janvier en provenance de... la RAAL La Louvière.

Heuresement, les "Loups" ne sombreront pas et effectueront une jolie remontada sur la pelouse du Daknam. Deux nouvelles recrues ont permis de revenir au score : Siad Gourville de la tête sur coup de coin peu avant l'heure de jeu et Elias Filet, à la 67e, qui allait faire trembler celui de Lokeren après un centre de Nsingi. C'est finalement Mohamed Guindo qui offrira, à la 82e, la victoire à la RAAL sur une action rondement menée après une belle récupération de Makembo.

Un succès qui, l'espère Edward Still, lance définitivement la préparation de ses "Loups".

Scott Crabbé

120 minutes dans les jambes pour l'Union

Après ses victoires contre Diegem et le Steaua Bucarest, l'Union disputait cette après-midi son troisième amical de l'été face au club danois d'Aarhus dans un format de deux mi-temps de 60 minutes. Sous le soleil du centre fédéral de Tubize, David Hubert a aligné un onze composé de plusieurs titulaires habituels, mais aussi des nouvelles recrues Darius Olaru et Ilan Hurtevent. Ce dernier s'est distingué en marquant le seul but du premier acte. Après un début assez timide, le milieu de terrain a pris le dessus sur celui des Danois. En deuxième mi-temps, Chibani et Kricfalusi ont eux aussi montré de belles choses, mais c'est bien Aarhus qui a égalisé sur corner. Guilherme a toutefois offert la victoire à l'Union dans les dernières minutes, de quoi conclure un bon premier test pour les hommes de David Hubert face au champion danois en titre.

Le onze de base de l'Union : Chambaere - Sykes, Sylla, Mac Allister - Niang, Olaru, Schoofs, Zorgane, Patris - Hurtevent, Biondic

Le onze unioniste en deuxième mi-temps : Kavlashvili - Leysen, Havenaar, Chibani - Guilherme, Van de Perre, Krisfaluci, Pavlic, Ait El Hadj - Fuseini, Raul

Scott Crabbé

Un partage pour Charleroi

Après deux victoires faciles, Charleroi retrouvait aujourd'hui le Stade de Reims pour corser légèrement sa préparation. Pourtant, le Sporting a attaqué le match avec toujours autant de facilité, ouvrant le score après trois minutes via Antoine Bernier. Les Zèbres étaient ensuite proches de faire le break à la demi-heure de jeu, mais le but d'Aurélien Scheidler a été annulé pour un léger hors-jeu. Le 2-0 est finalement tombé trois minutes plus tard, des pieds de Patrick Pflücke.

Un seul changement au repos, l'entrée d'Antoine Colassin. Mario Kohnen n'a fait tourner l'équipe qu'à l'heure de jeu. Dans la foulée, Charleroi encaissait le but du 2-1. Sans son équipe type, le Sporting est apparu assez affaibli dans la dernière demi-heure, concédant le 2-2 en fin de match. Les Zèbres préfèreront sans aucun doute retenir la première heure de jeu, assez convaincante.

Le onze des Zèbres : Delavallée - Van den Kerkhof, Keita, Ousou, Nzita - Boukamir, Khalifi - Bernier, Romsaas, Pflücke - Scheidler

Scott Crabbé

Bruges battu

Après Anderlecht - NEC (dont le résumé est à retrouver ci-dessous), un autre duel belgo-néerlandais était à l'affiche aujourd'hui entre Feyenoord et le Club de Bruges. Et il a cette fois tourné en faveur du football oranje. Bruges a pourtant joliment ouvert le score via Christos Tzolis en début de deuxième mi-temps, avant que le club de Rotterdam ne rectifie le tir en inscrivant trois buts. Toujours privé de nombreux mondialistes, les Blauw en Zwart ne doivent en rien s'inquiéter de cette défaite ; la prestation d'ensemble était assez convaincante et a permis à Ivan Leko de faire entrer plusieurs jeunes joueurs. Il faudra néanmoins resserrer quelques boulons.

Anderlecht a engrangé la première victoire de sa préparation, s'imposant 3-2 contre le NEC Nimègue. La première mi-temps était pourtant très inquiétante.

Après un premier match amical conclu par un 0-0 contre Boulogne-sur-Mer (Ligue 2 française), Anderlecht se frottait aujourd'hui au NEC Nimègue. Dans l'atmosphère bien matinale mais déjà surchauffée du centre fédéral de Tubize, Vitor Bruno a aligné le onze suivant : Coosemans - Maamar, Biancone, Keita, Augustinsson - Kana, Degreef, Stroeykens - Nga Kana, Onya Seke, Sikan.

Contrairement au premier galop d'entraînement de début de semaine, Anderlecht a très rapidement pris l'avantage, ouvrant le score via Danylo Sika, bien servi par Jayden Onya Seke, après à peine trois minutes. Mais le Sporting n'a pas continué sur ce rythme, que du contraire.

Les nombreuses pertes de balle bruxelloises ont invité le NEC dans le camp mauve. Anderlecht a ainsi fait preuve d'une grande fébrilité, avec de nombreux longs ballons inexploitables. La pression néerlandaise a rapidement payé, sous la forme de deux buts en deux minutes (dont l'un inscrit par un certain Tjaron Cherry, toujours aussi dangereux du haut de ses 38 ans).

Du sang frais et plus d'idées après la pause

Malgré ce changement de physionomie, Anderlecht n'a pas repris le contrôle du match pour tenter de revenir, 1-2 au repos. Pour la reprise, Vitor Bruno a injecté du sang frais avec les montées de Noah Kalonji and Lukáš Ambros, déjà sur la pelouse le lendemain de son transfert. Comme en première mi-temps, le Sporting a très bien (re)commencé. Jayden Onya Seke a encore marqué des points en égalisant d'entrée de jeu, bien aidé par la belle course de Giulian Biancone (48e, 2-2).

La deuxième mi-temps a ensuite été animée par les rentrées de Mihajlo Cvetković, Noa Ojea Cobiella, Léo Pétrot, Basile Vronincks, Moussa Ndiaye, Luis Vazquez, Kaïs Barry et Enric Llansana. Et c'est ce dernier qui a fini par faire basculer la rencontre dans les dernières minutes, servi par Noa Ojea Cobiella. De quoi permettre à Anderlecht de s'imposer 3-2. Le chantier de Vitor Bruno reste logiquement assez vaste, notamment au vu de la première mi-temps, mais cette victoire apportera un peu de confiance pour la suite. Mais il faudra montrer autre chose pour le deuxième tour préliminaire d'Europa League contre Hammarby déjà prévu...dans douze jours.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Charleroi

Plus de news

Présenté par Mons, il rejoint finalement Charleroi : "les lois en vigueur ont été respectées"

Présenté par Mons, il rejoint finalement Charleroi : "les lois en vigueur ont été respectées"

20:07
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/07: Bisiwu - Halseth Nypan - Said

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/07: Bisiwu - Halseth Nypan - Said

19:30
Le contre-pressing, maître mot au Standard : l'analyse de Vincent Euvrard après le troisième succès amical Interview

Le contre-pressing, maître mot au Standard : l'analyse de Vincent Euvrard après le troisième succès amical

21:00
le Club de Bruges et le FC Barcelone parviennent à un accord sur un grand talent

le Club de Bruges et le FC Barcelone parviennent à un accord sur un grand talent

19:00
Les coïncidences derrière le but de Charles De Ketelaere contre l'Espagne

Les coïncidences derrière le but de Charles De Ketelaere contre l'Espagne

20:45
Le successeur de Nilson Angulo ? Une offre de quatre millions formulée par Anderlecht

Le successeur de Nilson Angulo ? Une offre de quatre millions formulée par Anderlecht

18:00
Une rencontre à un seul but : retrouvez le fil du match amical entre le Standard et les Francs Borains

Une rencontre à un seul but : retrouvez le fil du match amical entre le Standard et les Francs Borains

17:53
Officiel : Bruges blinde l'un de ses cadres jusqu'en 2029

Officiel : Bruges blinde l'un de ses cadres jusqu'en 2029

14:00
Le SL16 s'offre un talent luxembourgeois du nouveau club de Nathan De Cat

Le SL16 s'offre un talent luxembourgeois du nouveau club de Nathan De Cat

19:30
Officiel : Manchester City envoie une pépite à 15 millions s'aguerrir en Pro League !

Officiel : Manchester City envoie une pépite à 15 millions s'aguerrir en Pro League !

18:30
Officiel : le RFC Liège annonce sa deuxième recrue de l'été

Officiel : le RFC Liège annonce sa deuxième recrue de l'été

17:00
Trafic de drogue ? un ancien joueur d'Anderlecht dans le collimateur de la justice

Trafic de drogue ? un ancien joueur d'Anderlecht dans le collimateur de la justice

07:20
LIVE Coupe du monde 11/7 : un joueur encore présent en huitième de finale décède à 25 ans

LIVE Coupe du monde 11/7 : un joueur encore présent en huitième de finale décède à 25 ans

16:00
32 millions en jeu : une mauvaise surprise dans la visite médicale de Khalaili à l'Inter !

32 millions en jeu : une mauvaise surprise dans la visite médicale de Khalaili à l'Inter !

13:30
Stop ou encore pour Rudi Garcia ? Une tendance (nette) se dégage

Stop ou encore pour Rudi Garcia ? Une tendance (nette) se dégage

15:30
3
"C'est là qu'ils ont commis une grave erreur" : la presse espagnole s'interroge sur le plan des Diables

"C'est là qu'ils ont commis une grave erreur" : la presse espagnole s'interroge sur le plan des Diables

14:30
5
Officiel : un transfert bleu-blanc-rouche au Standard

Officiel : un transfert bleu-blanc-rouche au Standard

12:08
2
C'est signé : un transfert à deux chiffres pour Rafiki Saïd !

C'est signé : un transfert à deux chiffres pour Rafiki Saïd !

12:30
1
En manque d'idées ? Genk a un nom étonnant sur sa liste pour remplacer Nicky Hayen

En manque d'idées ? Genk a un nom étonnant sur sa liste pour remplacer Nicky Hayen

11:00
Le bulletin de notes final des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026

Le bulletin de notes final des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026

11:30
Zlatan Ibrahimovic dézingue Lammens et Garcia : "Honte à lui et à l'entraîneur des gardiens"

Zlatan Ibrahimovic dézingue Lammens et Garcia : "Honte à lui et à l'entraîneur des gardiens"

10:30
4
"C’est un immense honneur" : les premiers mots de Lukas Ambros à Anderlecht

"C’est un immense honneur" : les premiers mots de Lukas Ambros à Anderlecht

10/07
📷Lukaku et De Bruyne en larmes : les Diables consolés par leurs familles après l'élimination

📷Lukaku et De Bruyne en larmes : les Diables consolés par leurs familles après l'élimination

10:00
1
Rudi Garcia, stop ou encore ? Voilà la date à laquelle nous devrions être fixés

Rudi Garcia, stop ou encore ? Voilà la date à laquelle nous devrions être fixés

09:30
Lamine Yamal a fait danser les Diables et prévient la France !

Lamine Yamal a fait danser les Diables et prévient la France !

09:00
Born in the USA : cette Coupe du Monde doit être le début de quelque chose pour la Belgique Edito

Born in the USA : cette Coupe du Monde doit être le début de quelque chose pour la Belgique

08:30
Courtois fait du Courtois : il veut continuer en sélection... mais pose une condition difficilement acceptable

Courtois fait du Courtois : il veut continuer en sélection... mais pose une condition difficilement acceptable

07:00
3
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/07: Dendoncker - Moreira - Smets

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/07: Dendoncker - Moreira - Smets

22:30
Un cadre du Club NXT change d'air et rejoint un club d'Eredivisie

Un cadre du Club NXT change d'air et rejoint un club d'Eredivisie

23:30
Ils méritent des éloges : les cotes de Diables courageux après Espagne-Belgique

Ils méritent des éloges : les cotes de Diables courageux après Espagne-Belgique

23:39
6
LIVE : Erreur de Senne Lammens et but de l'Espagne... (2-1) Live

LIVE : Erreur de Senne Lammens et but de l'Espagne... (2-1)

22:51
Rudi Garcia sort du Mondial avec fierté, mais laisse planer le doute concernant son avenir

Rudi Garcia sort du Mondial avec fierté, mais laisse planer le doute concernant son avenir

05:30
1
"On a tenu tête avec nos armes, mais il en fallait plus" : les regrets de Youri Tielemans après l'élimination

"On a tenu tête avec nos armes, mais il en fallait plus" : les regrets de Youri Tielemans après l'élimination

23:45
2
Fin du rêve américain : héroïque mais diminuée, la Belgique prend logiquement la porte face à l'Espagne

Fin du rêve américain : héroïque mais diminuée, la Belgique prend logiquement la porte face à l'Espagne

23:02
"Senne prouvera qu'il est un grand gardien" : Lammens défendu après son erreur fatale face à l'Espagne

"Senne prouvera qu'il est un grand gardien" : Lammens défendu après son erreur fatale face à l'Espagne

05:00
OFFICIEL : Le KV Courtrai s'offre un jeune talent de Chelsea

OFFICIEL : Le KV Courtrai s'offre un jeune talent de Chelsea

22:30

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved