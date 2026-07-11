Succès sur le fil d'Anderlecht et l'Union, Charleroi rejoint par Reims, le Club battu, remontada pour la RAAL
Photo: © photonews
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Anderlecht et l'Union ont chacun fait le plein de confiance en amical, tout comme la RAAL après sa déroute contre Rochefort. Le Club de Bruges a quant à lui été battu par Feyenoord (3-1). De son côté, Charleroi a concédé le partage contre Reims.
Edward Still peut fêter sa première victoire à la tête de la RAAL La Louvière. Et pourtant, il s'en est fallu de peu pour qu'on revive un scénario similaire à celui de la première joute amicale contre Rochefort, perdue 0-3 par les "Loups".
La première mi-temps de ce déplacement au Daknam de Lokeren n'a pas grand chose à proposer aux supporters qui ont fait le déplacement. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur le score de 0-0. Les Louviérois s'offrent cependant quelques belles possibilités.
En deuxième période, le scénario vire d'abord au cauchemar pour les hommes d'Edward Still qui vont se retrouver menés 2-0 grâce à des buts de Vancy Mabanza, sur pénalty et de Maxime Pau, un joueur arrivé au Daknam en janvier en provenance de... la RAAL La Louvière.
Heuresement, les "Loups" ne sombreront pas et effectueront une jolie remontada sur la pelouse du Daknam. Deux nouvelles recrues ont permis de revenir au score : Siad Gourville de la tête sur coup de coin peu avant l'heure de jeu et Elias Filet, à la 67e, qui allait faire trembler celui de Lokeren après un centre de Nsingi. C'est finalement Mohamed Guindo qui offrira, à la 82e, la victoire à la RAAL sur une action rondement menée après une belle récupération de Makembo.
Un succès qui, l'espère Edward Still, lance définitivement la préparation de ses "Loups".
120 minutes dans les jambes pour l'Union
Après ses victoires contre Diegem et le Steaua Bucarest, l'Union disputait cette après-midi son troisième amical de l'été face au club danois d'Aarhus dans un format de deux mi-temps de 60 minutes. Sous le soleil du centre fédéral de Tubize, David Hubert a aligné un onze composé de plusieurs titulaires habituels, mais aussi des nouvelles recrues Darius Olaru et Ilan Hurtevent. Ce dernier s'est distingué en marquant le seul but du premier acte. Après un début assez timide, le milieu de terrain a pris le dessus sur celui des Danois. En deuxième mi-temps, Chibani et Kricfalusi ont eux aussi montré de belles choses, mais c'est bien Aarhus qui a égalisé sur corner. Guilherme a toutefois offert la victoire à l'Union dans les dernières minutes, de quoi conclure un bon premier test pour les hommes de David Hubert face au champion danois en titre.
Le onze de base de l'Union : Chambaere - Sykes, Sylla, Mac Allister - Niang, Olaru, Schoofs, Zorgane, Patris - Hurtevent, Biondic
Le onze unioniste en deuxième mi-temps : Kavlashvili - Leysen, Havenaar, Chibani - Guilherme, Van de Perre, Krisfaluci, Pavlic, Ait El Hadj - Fuseini, Raul
A friendly win against the Danish champions. 🤝 pic.twitter.com/4jbfmFnBqU— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) July 11, 2026
Un partage pour Charleroi
Après deux victoires faciles, Charleroi retrouvait aujourd'hui le Stade de Reims pour corser légèrement sa préparation. Pourtant, le Sporting a attaqué le match avec toujours autant de facilité, ouvrant le score après trois minutes via Antoine Bernier. Les Zèbres étaient ensuite proches de faire le break à la demi-heure de jeu, mais le but d'Aurélien Scheidler a été annulé pour un léger hors-jeu. Le 2-0 est finalement tombé trois minutes plus tard, des pieds de Patrick Pflücke.
Un seul changement au repos, l'entrée d'Antoine Colassin. Mario Kohnen n'a fait tourner l'équipe qu'à l'heure de jeu. Dans la foulée, Charleroi encaissait le but du 2-1. Sans son équipe type, le Sporting est apparu assez affaibli dans la dernière demi-heure, concédant le 2-2 en fin de match. Les Zèbres préfèreront sans aucun doute retenir la première heure de jeu, assez convaincante.
Le onze des Zèbres : Delavallée - Van den Kerkhof, Keita, Ousou, Nzita - Boukamir, Khalifi - Bernier, Romsaas, Pflücke - Scheidler
Bruges battu
Après Anderlecht - NEC (dont le résumé est à retrouver ci-dessous), un autre duel belgo-néerlandais était à l'affiche aujourd'hui entre Feyenoord et le Club de Bruges. Et il a cette fois tourné en faveur du football oranje. Bruges a pourtant joliment ouvert le score via Christos Tzolis en début de deuxième mi-temps, avant que le club de Rotterdam ne rectifie le tir en inscrivant trois buts. Toujours privé de nombreux mondialistes, les Blauw en Zwart ne doivent en rien s'inquiéter de cette défaite ; la prestation d'ensemble était assez convaincante et a permis à Ivan Leko de faire entrer plusieurs jeunes joueurs. Il faudra néanmoins resserrer quelques boulons.
Preparation continues. 💙🖤— Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 11, 2026
Blauw-Zwart gaat met 3-1 onderuit op bezoek bij Feyenoord. Tzolis bracht Blauw-Zwart met een fraai doelpunt op voorsprong, maar de thuisploeg trok uiteindelijk aan het langste eind. pic.twitter.com/skm6mjDzgE
Anderlecht a engrangé la première victoire de sa préparation, s'imposant 3-2 contre le NEC Nimègue. La première mi-temps était pourtant très inquiétante.
Après un premier match amical conclu par un 0-0 contre Boulogne-sur-Mer (Ligue 2 française), Anderlecht se frottait aujourd'hui au NEC Nimègue. Dans l'atmosphère bien matinale mais déjà surchauffée du centre fédéral de Tubize, Vitor Bruno a aligné le onze suivant : Coosemans - Maamar, Biancone, Keita, Augustinsson - Kana, Degreef, Stroeykens - Nga Kana, Onya Seke, Sikan.
Contrairement au premier galop d'entraînement de début de semaine, Anderlecht a très rapidement pris l'avantage, ouvrant le score via Danylo Sika, bien servi par Jayden Onya Seke, après à peine trois minutes. Mais le Sporting n'a pas continué sur ce rythme, que du contraire.
Les nombreuses pertes de balle bruxelloises ont invité le NEC dans le camp mauve. Anderlecht a ainsi fait preuve d'une grande fébrilité, avec de nombreux longs ballons inexploitables. La pression néerlandaise a rapidement payé, sous la forme de deux buts en deux minutes (dont l'un inscrit par un certain Tjaron Cherry, toujours aussi dangereux du haut de ses 38 ans).
Du sang frais et plus d'idées après la pause
Malgré ce changement de physionomie, Anderlecht n'a pas repris le contrôle du match pour tenter de revenir, 1-2 au repos. Pour la reprise, Vitor Bruno a injecté du sang frais avec les montées de Noah Kalonji and Lukáš Ambros, déjà sur la pelouse le lendemain de son transfert. Comme en première mi-temps, le Sporting a très bien (re)commencé. Jayden Onya Seke a encore marqué des points en égalisant d'entrée de jeu, bien aidé par la belle course de Giulian Biancone (48e, 2-2).
La deuxième mi-temps a ensuite été animée par les rentrées de Mihajlo Cvetković, Noa Ojea Cobiella, Léo Pétrot, Basile Vronincks, Moussa Ndiaye, Luis Vazquez, Kaïs Barry et Enric Llansana. Et c'est ce dernier qui a fini par faire basculer la rencontre dans les dernières minutes, servi par Noa Ojea Cobiella. De quoi permettre à Anderlecht de s'imposer 3-2. Le chantier de Vitor Bruno reste logiquement assez vaste, notamment au vu de la première mi-temps, mais cette victoire apportera un peu de confiance pour la suite. Mais il faudra montrer autre chose pour le deuxième tour préliminaire d'Europa League contre Hammarby déjà prévu...dans douze jours.
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