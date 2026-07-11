Succès sur le fil d'Anderlecht et l'Union, Charleroi rejoint par Reims, le Club battu, remontada pour la RAAL

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Anderlecht et l'Union ont chacun fait le plein de confiance en amical, tout comme la RAAL après sa déroute contre Rochefort. Le Club de Bruges a quant à lui été battu par Feyenoord (3-1). De son côté, Charleroi a concédé le partage contre Reims.