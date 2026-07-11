32 millions en jeu : une mauvaise surprise dans la visite médicale de Khalaili à l'Inter !



Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Anan Khalaili est bien en Italie pour ses tests médicaux à l'Inter Milan. Mais la traditionnelle visite médicale prend un peu plus de temps que prévu.



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