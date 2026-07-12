Faut-il continuer avec Rudi Garcia ? Hein Vanhaezebrouck prend position

Rudi Garcia a rempli son objectif avec les Diables Rouges, mais son avenir est flou. Hein Vanhaezebrouck estime qu'il mérite de poursuivre l'aventure avec la Belgique.

La Coupe du Monde est terminée pour nos Diables Rouges après la défaite contre l'Espagne. 2-1 à Los Angeles, clairement pas la ville des Diables. Un quart de finale atteint et une élimination face à l'Espagne : on ne devrait pas se plaindre, même si la manière fait très mal.

Après le tournoi, l'incertitude est très grande. Le contrat du sélectionneur Rudi Garcia arrive à son terme et après le revers contre l'Espagne il n'a pas voulu parler de son avenir. La fédération et le sélectionneur n'ont pas encore pris leur décision.

Hein Vanhaezebrouck constate que Garcia a, quoi qu’il en soit, fait ce qu'il fallait. "Eh bien, purement sur la base des résultats, il a atteint ses objectifs, hein", a-t-il déclaré au journal Het Nieuwsblad. "Il est arrivé pour redresser la situation bancale en Ligue des Nations : c'est réussi."

"Il devait qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde : c'est chose faite. Et à la Coupe du Monde, le quart de finale était l'objectif fixé et il l'a aussi atteint", poursuit l’ancien coach.

Vanhaezebrouck voit une suite logique

"Oui, contre le Sénégal, il s'en est sorti de justesse, mais chaque entraîneur a parfois de la réussite. Il a pris de bonnes décisions, donc je trouverais logique que la fédération poursuive avec Garcia après ce Mondial. Pour moi, cela peut très bien convenir", a déclaré Vanhaezebrouck.





Les résultats plaident en faveur de Garcia, mais la décision ne sera pas prise uniquement sur cette base. Des évaluations internes entrent en ligne de compte et, en outre, Garcia doit vouloir continuer.

"Simplement, nous ne savons pas tout ce qui se passe en coulisses, Vincent Mannaert a une meilleure vue là-dessus, et Garcia dit qu'il doit voir ce qu'il adviendra, qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Dès lors, la question n'est plus de savoir ce que décidera la fédération. À ses yeux, c'est lui qui décidera. Mais, peu importe qui sera aux commandes : on a pu voir qu'il y a du potentiel dans cette sélection", conclut Vanhaezebrouck.