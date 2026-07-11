Officiel : un transfert bleu-blanc-rouche au Standard

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Officiel : un transfert bleu-blanc-rouche au Standard
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Le Standard de Liège vient d'officialiser l'arrivée du milieu de terrain de Rodez Alexis Trouillet. Le Français de 25 ans a signé un contrat de deux ans à Sclessin.

Scott Crabbé

Le transfert d'Alexis Trouillet est officiel. Le milieu de terrain français sera Rouche jusqu'en 2028, avec une option pour une saison supplémentaire. Après être passé proche de monter en Ligue 1 avec Rodez, il découvrira finalement la Pro League. Un transfert au Standard dont l'ancien de Nice et du Panathinaikos se réjouit : "Après une très belle saison avec Rodez, j’ai été séduit par le projet du Standard de Liège. Je me sens prêt pour ce nouveau challenge et je veux aider le club à atteindre ses objectifs. Je suis également très impatient de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et les supporters liégeois dont la passion est unanimement reconnue", déclare le joueur de 25 ans dans le communiqué officiel.

Le Standard de Liège devrait prochainement accueillir le milieu de terrain de Rodez Alexis Trouillet. L'expert du mercato Sacha Tavolieri révèle qu'un accord a été trouvé entre les deux clubs ainsi qu'avec le joueur.

Alexis Trouillet est un milieu de terrain français, capable d’évoluer en tant que milieu axial et milieu offensif. Il a rejoint Rodez en février 2025 en provenance du club grec du Panathinaïkos. Malgré une blessure à la malléole subie entre la deuxième partie du mois de septembre 2025 et début janvier 2026, il s’est imposé comme un joueur important de la formation de Ligue 2 la saison dernière.

Lors de l’exercice 2025/2026, il a pris part à un total de 23 matchs toutes compétitions confondues et a délivré un assist. Le Français de 25 ans est doté d’une bonne qualité technique et est à l’aise dans les petits espaces. Il a également une bonne vision du jeu et est capable de bien casser des lignes par ses passes. C’est un joueur qui se projette souvent vers l’avant et qui n’hésite pas à tenter sa chance de loin.

Le parcours d'Alexis Trouillet

Formé à Rennes, il ne s’y est cependant jamais imposé et a fait ses débuts professionnels avec l’OGC Nice en août 2020 lors d’un match contre Strasbourg. Il a remplacé le Français Khéphren Thuram, devenu une star de la Juventus.

Lors de la saison 2021-2022, il a été prêté à Auxerre avant de revenir à Nice et de quitter ensuite définitivement le club, direction le Panathinaïkos. Avec la formation grecque, où il ne s’est cependant jamais imposé, il a également connu un prêt au Volos FC lors de la saison 2023/2024 et est finalement parti pour rejoindre Rodez, comme raconté ci-dessus.

À noter qu’Alexis Trouillet était absent lors du dernier match de Rodez contre Bastia par choix, selon nos informations. Cela semble être un indice confirmant un départ en approche.

Un autre joueur cité 

Sacha Tavolieri a également révélé l’intérêt du Standard pour Yassine Kechta. Il serait suivi par le club liégeois, qui apprécierait son style de jeu, mais cette information reste encore à confirmer.

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