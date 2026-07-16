Les discussions s'intensifient en coulisse : un nouveau stade inspiré de celui de la RAAL devrait voir le jour

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Alors que toute l’attention de ces derniers mois s’est portée sur les projets de stade du Club de Bruges, il apparaît que le Cercle de Bruges travaille lui aussi activement, en coulisses, à son avenir. Les Groen en Zwart explorent plusieurs pistes.

Les plans concernant le nouveau stade du Club de Bruges à hauteur de la Blankenbergse Steenweg sont connus depuis un certain temps. La province de Flandre-Occidentale travaille à un plan d’aménagement spatial (RUP) visant à transformer des terres agricoles en zone récréative, afin de permettre la construction d’un nouveau stade.

Mais ce dossier risque de prendre à nouveau du retard après les recours introduits par plusieurs associations de protection de la nature. Un retard qui aura aussi des conséquences pour le Cercle de Bruges, qui partage actuellement le Jan Breydelstadion avec son voisin. Et au Cercle, on ne veut manifestement pas en dépendre entièrement. En coulisses, on travaille d’arrache-pied pour pouvoir présenter au plus vite un plan d’action concret et à son tour pouvoir évoluer dans son propre stade.

Un site alternatif prend forme

Le Cercle confirme avoir mené ces derniers mois des discussions avec plusieurs propriétaires fonciers au nord de Bruges. Il s’agit d’un site alternatif où pourrait sortir de terre un stade qui lui appartiendrait.

Les Groen en Zwart ne souhaitent pas, pour l’instant, révéler l’emplacement exact, mais ciblent aussi des terrains déjà classés en zone récréative. Cela éviterait un changement d’affectation, ce qui pourrait rendre la procédure de permis nettement plus simple et plus rapide. Plusieurs pistes sont sur la table.

Le fait que le terrain se trouve en zone récréative n’est pas un détail. Ce sont précisément les procédures complexes et les recours juridiques qui ont fortement retardé plusieurs projets de stades en Belgique ces dernières années. Le Cercle espère aussi la coopération du monde politique brugeois, qui a promis de chercher une solution.

Un stade sur le modèle de La Louvière

Le Cercle a déjà une idée claire de ce qu’il veut construire. La direction vise un stade compact et moderne, avec au moins 8 500 places. Pour cela, elle regarde explicitement du côté de La Louvière, où un nouveau stade a été construit l’an dernier et sert d’inspiration au projet brugeois.

Les têtes pensantes brugeoises se montrent en outre très optimistes quant au financement et sont convaincues que les investisseurs nécessaires pourront être trouvés.

À court terme, le Cercle doit toutefois encore s’appuyer sur le Jan Breydelstadion. Le board a donc attentivement suivi l'avancée du dossier du nouveau stade du Club. La convention de collaboration entre le Club, le Cercle et la Ville de Bruges stipule également que les Groen en Zwart ne doivent pas être pénalisés par un déménagement du Club, notamment en ce qui concerne son centre de formation.

Ngoura Steve
© photonews

Cela signifie notamment que, pendant les travaux, le Club de Bruges mettra temporairement à la disposition du Cercle ses terrains d’entraînement actuels, jusqu’à ce que le nouveau complexe pour la jeunesse des Groen en Zwart au Gulden Kamer soit pleinement opérationnel.

Avoir son propre stade est un rêve de longue date du Cercle Bruges. Bien que l'équipe joue depuis des décennies au Jan Breydelstadion, le souhait de construire son propre écrin, en phase avec l’identité du matricule, existe en interne depuis longtemps.

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