Tout était prêt avec l’Union Saint-Gilloise… mais il a refusé de signer : "Le fil rouge de ma carrière"

Lennart Mertens s’apprête à faire ses débuts en Jupiler Pro League. Il devrait jouer ce week-end avec le SK Beveren face à l’Antwerp. Mais saviez-vous qu’il aurait pu découvrir l’élite bien plus tôt ?

C'est une sorte de conte de fées qui pourrait finalement connaître une fin heureuse. Ce week-end, Lennart Mertens pourrait disputer son premier match en Jupiler Pro League avec le SK Beveren face à l'Antwerp et ainsi réaliser son rêve de jouer au plus haut niveau.

Ces dernières années, l'attaquant a empilé les buts sous plusieurs maillots. Formé au KFC Herzele (1998-2001) puis au KSV Sottegem (2001-2011), il est ensuite passé par Bambrugge et Dikkelvenne avant de rejoindre le KMSK Deinze, où il est devenu meilleur buteur saison après saison.

Lennart Mertens peut enfin faire ses débuts au plus haut niveau

En 2022, lorsqu'un investisseur japonais a repris Deinze, Mertens ne manquait pas de sollicitations. Le Patro Eisden, Lommel, le RSC Anderlecht et le Club de Bruges souhaitaient l'attirer. Les deux derniers envisageaient toutefois de l'intégrer à leur équipe réserve, et c'est finalement le Club NXT qui a remporté la mise.

Il espérait effectuer la préparation avec l'équipe première brugeoise, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Après plusieurs mois sans club, il n'était pas au meilleur de sa forme physique et s'est surtout contenté de séances de course au Belfius Basecamp. Il est finalement retourné à Deinze, avant la faillite du club en 2024.

Une autre trajectoire aurait été possible

Aujourd'hui, Lennart Mertens brille sous les couleurs du SK Beveren et son arrivée en Pro League semble enfin se concrétiser. Pourtant, il aurait pu découvrir l'élite bien plus tôt.





"Philippe Bormans s'est un jour mis en colère parce que je ne voulais pas rejoindre l'Union. Tout était prêt pour que je signe", a confié Mertens au Nieuwsblad.

À l'époque, l'Union avait finalement misé sur Deniz Undav, qui avait connu des débuts difficiles. Avec le recul, Mertens reconnaît qu'il aurait peut-être dû faire un autre choix. Selon lui, Saint-Trond avait également renoncé à le recruter pour une raison similaire : son envie de prouver qu'il pouvait évoluer à ce niveau. "C'est un peu le fil rouge de ma carrière", conclut-il.