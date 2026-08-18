Que restera-t-il en septembre ? La Pro League a perdu ses joueurs de valeur

Alors que le mercato se termine dans deux semaines environ, les trois joueurs les mieux valorisés de notre championnat en fin de saison dernière sont déjà partis. Des départs qui entraînent une baisse de la valeur globale de la Jupiler Pro League.

Grâce à ses campagnes de Ligue des Champions, l’écart financier entre le Club de Bruges et les autres équipes de Pro League n’a fait que se creuser ces dernières années. Et cela se voit de plus en plus sur le marché des transferts. Certes, le Racing Genk a aussi bouclé une arrivée à plus de dix millions d’euros avec Rafiu Durosinmi...

Mais pour les Limbourgeois, c’est plutôt l’exception qui confirme la règle, alors que cela ressemble presque à une nouvelle norme chez les Blauw & Zwart. Il faut dire que lorsque vous encaissez déjà 63 millions d’euros rien qu’avec Tzolis et Stankovic, et que le total grimpe à plus de 80 millions grâce à Onyedika, Romero, Campbell, Meijer et Sandra, cela change forcément la donne.

Pour Tresoldi, Bruges peut même refuser aujourd’hui des offres à 35 millions d’euros et en réclame plus de 45. Et Joel Ordonez, malgré sa blessure, pourrait lui aussi encore quitter le Jan Breydel cet été.

Conséquence directe : le top 5 des plus grosses valeurs de marché de notre championnat est déjà parti… ou pourrait encore s’en aller. De quoi faire craindre que la valeur globale de la Pro League reparte davantage à la baisse qu’à la hausse.





La Belgique reste un pays de transit

Le joueur qui affichait la plus grosse valeur de marché cet été selon le CIES Football Observatory était Aleksandar Stankovic, avec pas moins de 46 millions d’euros. Il a finalement été vendu pour "seulement", 23 millions d’euros, l'Inter ayant activé sa clause de rachat.

À la deuxième place, on retrouvait Konstantinos Karetsas avec 44,1 millions d’euros. Lui aussi a entre-temps été vendu "à la baisse", pour 30 millions d'euros, au Borussia Dortmund. Et Genk a donc perdu dans la foulée son joueur le plus cher et le mieux valorisé.

L’Union Saint-Gilloise a également perdu plusieurs éléments importants et d’autres dossiers sont en cours, mais le troisième gros coup a une nouvelle fois été réalisé par le Club de Bruges, avec Christos Tzolis. Il a rapporté plus de 40 millions d’euros et le CIES l’estimait à 42,5 millions.

Joel Ordonez (37,6 millions d’euros) et Nicolo Tresoldi (33,8 millions d’euros) complètent le top 5. Eux aussi pourraient très bien partir cet été du côté du Jan Breydel, même si, concernant Tresoldi, Bart Verhaeghe & co ont été clairs : il ne doit pas s’en aller.