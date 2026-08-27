OFFICIEL : un joueur formé à Anderlecht fait son retour en Pro League après un passage à l'étranger

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : un joueur formé à Anderlecht fait son retour en Pro League après un passage à l'étranger
Photo: © photonews
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Après un passage en République tchèque au Slavia Prague et en prêt au Sigma Olomouc, Simion Michez fait son retour en Belgique. Le natif de Charleroi, formé à Anderlecht, a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2029 avec le KV Malines, comme l'a annoncé le club ce jeudi.

Simion Michez espère désormais pleinement s'intégrer au KV Malines après une saison 2025/2026 compliquée. Il a été prêté par le Slavia Prague au Sigma Olomouc lors du dernier exercice.

De retour à Prague en janvier après son prêt d'une demi-saison au Sigma Olomouc,

L'ancien Anderlechtois a disputé 15 matchs avec cette formation sans marquer le moindre but avant de revenir au Slavia Prague en janvier. Au sein de l'équipe première, il n'a pas vraiment trouvé sa place et a alors été relégué en équipe B, où il a pris part à six matchs, inscrivant un but et délivrant trois assists.

Il quitte le Slavia Prague avec un bilan de 17 matchs joués avec l'équipe A et un seul but inscrit. Il avait signé en provenance du Beerschot à l'été 2024.

Simon Michez veut désormais se relancer en Belgique à Malines

Désormais, il est prêt à rebondir à Malines : "Je suis très heureux d’être ici. Les contacts avec le club existent depuis un certain temps et je connaissais déjà quelques personnes à Malinwa. J’ai déjà travaillé avec Jan, Frank, Gianni et Olivier, et je connais également certains de mes nouveaux coéquipiers. C’est agréable de retrouver immédiatement quelques visages familiers. Cela a permis de rapidement briser la glace. J’ai hâte de disputer mes premières minutes sous les couleurs de ce club."

Le directeur sportif Tom Caluwé a vanté les qualités de la nouvelle recrue malinoise : "Simion apporte de la vitesse, de la profondeur et de la créativité. Il possède également une véritable mentalité de combattant. Cela fait de lui un joueur qui correspond parfaitement à l’ADN du KV."

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