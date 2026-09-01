Courtrai se montre intransigeant concernant l'un de ses cadres avec un club de Ligue 2

Toujours titulaire cette saison, après avoir été l'un des artisans de la montée de Courtrai, Thierry Ambrose entre cependant dans sa dernière année de contrat. Montpellier, champion de France 2011, qui évolue désormais en Ligue 2 le veut. Mais Courtrai n'entend pas le brader.

Titulaire lors des trois premières rencontres de championnat cette saison, avec un assist à la clé, Thierry Ambrose fait toujours partie du projet de Courtrai, un club où il est le plus ancien membre de l'équipe première depuis sa signature au mois d'août 2023. L'attaquant guadloupéen aux 20 sélections et 6 buts marqués a connu la Pro League, la descente, la remontée, effectué 80 apparitions sous le maillot des "Kerels" et trouvé le chemin des filets à 24 reprises. Seulement voilà, il entre dans sa dernière année de contrat et si le club flandrien veut encore en tirer quelque chose, il faudrait idéalement le vendre dans les prochains jours.

Le plus ancien des "Kerels"

Montpellier accélère dans le sprint final du mercato qui referme ses portes ce mardi dans l'Hexagone et a jeté son dévolu sur Thierry Ambrose pour renforcer son secteur offensif. Selon les informations de Sacha Tavolieri, les négociations entre le MHSC et le club belge sont avancées, même si le dossier est loin d’être bouclé.

À 29 ans, le Guadloupéen, capable d'évoluer dans l'axe mais aussi sur la gauche, sort d’une saison particulièrement convaincante avec le KVK : 14 buts et 12 passes décisives en Challenger Pro League la saison dernière. Des statistiques qui n’ont évidemment pas échappé aux dirigeants montpelliérains, à la recherche de solutions offensives après le départ annoncé de Yanis Issoufou.

Le KVK ne veut pas brader Ambrose

Montpellier aurait déjà formulé plusieurs propositions pour convaincre Courtrai de lâcher son joueur. D’après Sacha Tavolieri, les deux premières offres auraient toutefois été refusées par les "Kerels", qui se montrent particulièrement difficile en affaires dans ce dossier. Ces derniers veulent récupérer 1,5 million d'euros dans le transfert.



Formé à l’AJ Auxerre, Thierry Ambrose avait rejoint Manchester City à seulement 16 ans avant de poursuivre sa carrière à Lens, Metz, Ostende puis Courtrai. Cette expérience des championnats français et belge pourrait lui permettre de s’adapter rapidement en cas de retour dans l'Hexagone. Montpellier lui aurait proposé un contrat de deux ans, assorti d’une année supplémentaire en option.