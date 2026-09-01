OFFICIEL : Thomas Henry quitte le Standard et file en Italie

Thomas Henry quitte officiellement le Standard de Liège. Le joueur français a paraphé un contrat avec l'AC Reggiana, formation de Serie C, a annoncé le club liégeois dans un communiqué ce mardi.

Thomas Henry avait rejoint les Rouches à l'été 2025. Il a au total disputé 23 matchs toutes compétitions confondues, inscrit quatre buts et délivré deux assists.

"Un accord a été conclu entre notre club et Thomas Henry afin de permettre à l’attaquant français (arrivé en bord de Meuse en juillet 2025) de poursuivre sa carrière professionnelle en Serie C à l’AC Reggiana. Nous souhaitons à Thomas le meilleur pour la saison 2026-2027 sous ses nouvelles couleurs", a écrit le Standard de Liège dans un communiqué.