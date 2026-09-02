Après son transfert raté, Joel Ordoñez raconte son calvaire

Joel Ordoñez a vu son transfert de rêve lui filer entre les doigts en raison d'une blessure persistante contractée cet été. L'Équatorien aurait dû rapporter gros au Club de Bruges, qui avait déjà transféré un remplaçant, mais Crystal Palace a annulé le deal. Le joueur s'est exprimé via ses réseaux sociaux.

Joel Ordoñez est toujours un joueur du Club de Bruges, et à moins d'une improbable offre en provenance de l'un des championnats dont le mercato est toujours ouvert, ce sera toujours le cas jusqu'à l'hiver prochain. L'Équatorien était pourtant tout proche d'un départ. Si proche que Bruges a transféré Han-Beom Lee, international sud-coréen, afin de le remplacer.

Mais Crystal Palace a fait capoter le transfert en raison d'une blessure récurrente que traîne Ordoñez depuis la fin de saison dernière. Très déçu, le joueur s'est exprimé via ses réseaux sociaux, longuement, pour faire le point.

"Ce furent des jours difficiles pour moi. Après tout ce qui s'est dit au sujet de ma blessure, j'ai pensé que la meilleure chose à faire était de raconter mon histoire", écrit Ordoñez sur Instagram. "Tout a commencé le 17 mai lors du match contre l'Union. J'ai reçu un coup violent sur le pied et j'ai commencé à sentir une petite gêne".

Une blessure qui s'est aggravée à la Coupe du Monde 2026

Rien qui l'empêche de jouer, précise l'Equatorien. "J'ai continué à jouer et à m'entraîner normalement. J'ai terminé la saison et je suis parti directement préparer la Coupe du Monde avec l'Équateur. La douleur continuait mais je n'ai jamais pensé qu'il puisse s'agir de quelque chose de sérieux". Joel Ordoñez est donc parti aux États-Unis avec la sélection d'Equateur.

"Jouer un Mondial avec l'Equateur a toujours été un de mes rêves. Avec les entraînements et les matchs, la douleur a commencé à augmenter, mais j'avais l'intention de continuer et persister, avec la crainte que cette douleur m'empêche de participer à la Coupe du Monde", continue le Brugeois.





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"Après le match face à la Côte d'Ivoire, les choses ont commencé à empirer. Avant le match contre l'Allemagne, je devais déjà prendre quelque chose afin de contrôler la douleur et pouvoir jouer. J'ai terminé le match avec de fortes douleurs et des difficultés à marcher", confesse Joel Ordoñez.

Malgré cela, il s'obstinera à jouer le 16e de finale face au Mexique. "Je ne pensais qu'à être sur le terrain et aider l'Equateur à se qualifier. Avant ce match, j'ai eu besoin d'une nouvelle médication pour supporter la douleur. Mais il est arrivé un moment où mon pied ne répondait presque plus et à la mi-temps, je ne pouvais pas le poser au sol". Le Brugeois sort alors à la pause.

Le verdict est clair : l'un des coups subis avait créé une fissure qui s'était ensuite aggravée jusqu'à devenir une fracture. "J'ai passé l'intégralité de mes vacances avec un plâtre et des béquilles, pensant récupérer rapidement. Mais mon corps avait besoin de plus de temps, et aujourd'hui, j'aurai encore besoin de quelques mois pour revenir pleinement", révèle-t-il. Résultat : pas de transfert cet été.

C'est un coup dur pour le joueur mais aussi pour le Club de Bruges, qui espérait toucher plusieurs dizaines de millions d'euros pour son défenseur central. Han-Beom Lee, lui, ne doit pas regretter d'être venu puisque la blessure d'Ordoñez lui permet d'être titulaire indiscutable en ce début de saison. On ne peut cependant que se demander ce qui serait advenu si le staff médical de la sélection équatorienne avait été plus attentif à l'état du joueur...

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