"C'est au Real Madrid que je dois tout" : Courtois justifie sa pause avec les Diables Rouges

Thibaut Courtois ne disputera pas la Ligue des Nations avec la Belgique. Le gardien veut privilégier le Real Madrid et prévoit de retrouver les Diables Rouges pour l'Euro 2027.

Thibaut Courtois n'est pas dans le groupe des Diables Rouges durant cette trêve internationale. Après une discussion avec Mark van Bommel à Madrid, le gardien a décidé de ne pas disputer la Ligue des Nations avec la Belgique. Il souhaite profiter de ces périodes pour récupérer et se concentrer pleinement sur le Real Madrid. Son retour en sélection est prévu pour les qualifications de l'Euro 2027 (s'il est en forme jusque-là).

Courtois a expliqué son choix au média espagnol Onda Cero. "J'ai parlé avec le sélectionneur de la Belgique et je lui ai dit que je ne voulais pas disputer la Ligue des Nations, car il y a des matchs importants qui arrivent avec mon club." À 34 ans, le gardien veut mieux gérer ses efforts et éviter d'enchaîner les rencontres tout au long de la saison.

Cette saison, c'est d'abord le Real Madrid...

Cette décision ne signifie pas qu'il tourne la page avec la Belgique. "J'aime jouer pour mon pays, surtout lors des Coupes du monde et des Championnats d'Europe. Mais au final, c'est au Real Madrid que je dois tout. Ce sont eux qui me paient." Pour le moment, Courtois donne la priorité à son club et utilisera les trêves internationales pour souffler.

Trouver le successeur de Courtois ?

Le gardien comprend l'intérêt de la Ligue des Nations. "Avec tout le respect que je dois à cette compétition, car il y a de belles affiches en Ligue des Nations. Mais on voit que Zidane fait tourner, que Klopp divise son effectif en deux..." Il pointe une autre difficulté pour les sélectionneurs. "Sans matchs amicaux, il est difficile de tester de nouveaux joueurs." Son absence offre à van Bommel la possibilité d'essayer d'autres solutions dans les cages (Senne Lammens pour le moment).

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"S'il a besoin de moi lors d'une autre trêve internationale, nous pourrons en discuter et je pourrai éventuellement y aller." Son dernier match avec les Diables remonte au quart de finale de la Coupe du monde face à l'Espagne. Blessé pendant cette rencontre perdue 0-1, il avait dû quitter le terrain.