"C'est au Real Madrid que je dois tout" : Courtois justifie sa pause avec les Diables Rouges

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
"C'est au Real Madrid que je dois tout" : Courtois justifie sa pause avec les Diables Rouges
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Thibaut Courtois ne disputera pas la Ligue des Nations avec la Belgique. Le gardien veut privilégier le Real Madrid et prévoit de retrouver les Diables Rouges pour l'Euro 2027.

Thibaut Courtois n'est pas dans le groupe des Diables Rouges durant cette trêve internationale. Après une discussion avec Mark van Bommel à Madrid, le gardien a décidé de ne pas disputer la Ligue des Nations avec la Belgique. Il souhaite profiter de ces périodes pour récupérer et se concentrer pleinement sur le Real Madrid. Son retour en sélection est prévu pour les qualifications de l'Euro 2027 (s'il est en forme jusque-là).

Courtois a expliqué son choix au média espagnol Onda Cero. "J'ai parlé avec le sélectionneur de la Belgique et je lui ai dit que je ne voulais pas disputer la Ligue des Nations, car il y a des matchs importants qui arrivent avec mon club." À 34 ans, le gardien veut mieux gérer ses efforts et éviter d'enchaîner les rencontres tout au long de la saison.

Cette saison, c'est d'abord le Real Madrid...

Cette décision ne signifie pas qu'il tourne la page avec la Belgique. "J'aime jouer pour mon pays, surtout lors des Coupes du monde et des Championnats d'Europe. Mais au final, c'est au Real Madrid que je dois tout. Ce sont eux qui me paient." Pour le moment, Courtois donne la priorité à son club et utilisera les trêves internationales pour souffler.

Trouver le successeur de Courtois ?

Le gardien comprend l'intérêt de la Ligue des Nations. "Avec tout le respect que je dois à cette compétition, car il y a de belles affiches en Ligue des Nations. Mais on voit que Zidane fait tourner, que Klopp divise son effectif en deux..." Il pointe une autre difficulté pour les sélectionneurs. "Sans matchs amicaux, il est difficile de tester de nouveaux joueurs." Son absence offre à van Bommel la possibilité d'essayer d'autres solutions dans les cages (Senne Lammens pour le moment).

Lire aussi… Sa dernière année ? Le Real Madrid prépare l’après-Courtois avec une cible de taille
"S'il a besoin de moi lors d'une autre trêve internationale, nous pourrons en discuter et je pourrai éventuellement y aller." Son dernier match avec les Diables remonte au quart de finale de la Coupe du monde face à l'Espagne. Blessé pendant cette rencontre perdue 0-1, il avait dû quitter le terrain.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Real Madrid
Belgique
Thibaut Courtois

Plus de news

Sa dernière année ? Le Real Madrid prépare l’après-Courtois avec une cible de taille

Sa dernière année ? Le Real Madrid prépare l’après-Courtois avec une cible de taille

12:00
De beaux souvenirs, mais aussi des traumatismes : les Diables ont des comptes à régler face à la Turquie Analyse

De beaux souvenirs, mais aussi des traumatismes : les Diables ont des comptes à régler face à la Turquie

13:20
Le groupe des Diables Rouges au complet avant d'affronter la Turquie à Sclessin ?

Le groupe des Diables Rouges au complet avant d'affronter la Turquie à Sclessin ?

12:40
Deux Diables mis à l'honneur avant la Turquie : Youri Tielemans s'est chargé de les récompenser

Deux Diables mis à l'honneur avant la Turquie : Youri Tielemans s'est chargé de les récompenser

09:00
Cristiano Ronaldo et le Portugal, c'est fini ? La Fédération portugaise pourrait lourdement le sanctionner

Cristiano Ronaldo et le Portugal, c'est fini ? La Fédération portugaise pourrait lourdement le sanctionner

13:00
C'est fini : Stijn Stijnen quitte son poste d'entraîneur du Patro

C'est fini : Stijn Stijnen quitte son poste d'entraîneur du Patro

11:10
"J'avais perdu le plaisir de jouer" : un Diablotin profite de la trêve pour se relancer

"J'avais perdu le plaisir de jouer" : un Diablotin profite de la trêve pour se relancer

11:00
Un ancien du Standard et des Diables tranche entre Lavia et Raskin : "Pour moi, il est meilleur dans tout"

Un ancien du Standard et des Diables tranche entre Lavia et Raskin : "Pour moi, il est meilleur dans tout"

08:30
1
Manchester City reconnu coupable : le club de Premier League risque très gros

Manchester City reconnu coupable : le club de Premier League risque très gros

10:00
D'autres Diables Rouges contre la Turquie ? Mark Van Bommel devrait réaliser plusieurs changements

D'autres Diables Rouges contre la Turquie ? Mark Van Bommel devrait réaliser plusieurs changements

07:00
1
Coup dur pour Gianni Infantino : même la Suisse lui tourne le dos

Coup dur pour Gianni Infantino : même la Suisse lui tourne le dos

08:00
Sclessin sold-out : chaude ambiance pour les Diables Rouges et un léger revenu pour le Standard

Sclessin sold-out : chaude ambiance pour les Diables Rouges et un léger revenu pour le Standard

06:00
"Il y a du bon dans Van Bommel" : Obelgix positif avant de revenir... là où il est né, au Stade de France Interview

"Il y a du bon dans Van Bommel" : Obelgix positif avant de revenir... là où il est né, au Stade de France

21:00
2
Nouvelle chance pour un disparu de la circulation à l'Antwerp

Nouvelle chance pour un disparu de la circulation à l'Antwerp

06:30
Mandela Keita très clair sur son ancien équipier Arthur Vermeeeren : "Les gens oublient un peu ça"

Mandela Keita très clair sur son ancien équipier Arthur Vermeeeren : "Les gens oublient un peu ça"

20:00
Doublé pour l'un, triplé pour l'autre : l'Union et le Club de Bruges en évidence à l'international ce mercredi

Doublé pour l'un, triplé pour l'autre : l'Union et le Club de Bruges en évidence à l'international ce mercredi

23:00
Une semaine de congé avant une reprise intense à Anderlecht : "Mes enfants étaient surpris de me voir"

Une semaine de congé avant une reprise intense à Anderlecht : "Mes enfants étaient surpris de me voir"

22:30
Il n’a pas forcément laissé de bons souvenirs aux Diables : voici l’arbitre de Belgique-Turquie

Il n’a pas forcément laissé de bons souvenirs aux Diables : voici l’arbitre de Belgique-Turquie

18:00
Pas de vainqueur dans le choc au sommet de D1 FFA, l'Olympic Charleroi s'impose dans un match fou

Pas de vainqueur dans le choc au sommet de D1 FFA, l'Olympic Charleroi s'impose dans un match fou

22:00
Binational et courtisé, ce talent belge est à l'aube de mois décisifs

Binational et courtisé, ce talent belge est à l'aube de mois décisifs

21:30
"Ils n’ont plus le crédit d’avant" : un ancien Diable Rouge analyse la situation de De Bruyne et Lukaku

"Ils n’ont plus le crédit d’avant" : un ancien Diable Rouge analyse la situation de De Bruyne et Lukaku

16:40
1
Première apparition avec les A pour le capitaine des U23 de Saint-Trond, déjà suivi à l'étranger

Première apparition avec les A pour le capitaine des U23 de Saint-Trond, déjà suivi à l'étranger

20:40
Drama autour de Cristiano Ronaldo, qui quitte la sélection du Portugal !

Drama autour de Cristiano Ronaldo, qui quitte la sélection du Portugal !

20:20
Proche de Pierre Sage, première opportunité chez les pros : qui est Karim Mokeddem, T1 des U23 d'Anderlecht ? Analyse

Proche de Pierre Sage, première opportunité chez les pros : qui est Karim Mokeddem, T1 des U23 d'Anderlecht ?

19:30
Le club d’un Diable Rouge annonce la nomination d’un nouvel entraîneur en pleine trêve internationale

Le club d’un Diable Rouge annonce la nomination d’un nouvel entraîneur en pleine trêve internationale

19:00
Les Diables et la galère du 9 : erreur de sélection ou conséquence des méformes individuelles ? Analyse

Les Diables et la galère du 9 : erreur de sélection ou conséquence des méformes individuelles ?

14:30
1
Le Standard prolonge le contrat d'un international espoirs

Le Standard prolonge le contrat d'un international espoirs

18:30
Thibaut Courtois nommé pour remporter une récompense individuelle au Real Madrid

Thibaut Courtois nommé pour remporter une récompense individuelle au Real Madrid

30/09
"Il doit y avoir du respect par rapport à l’hymne adverse" : Obelgix regrette les sifflets contre la France Interview

"Il doit y avoir du respect par rapport à l’hymne adverse" : Obelgix regrette les sifflets contre la France

30/09
"Il dira toujours la vérité" : de retour chez les Diables Rouges, Mandela Keita retrouve Mark van Bommel Interview

"Il dira toujours la vérité" : de retour chez les Diables Rouges, Mandela Keita retrouve Mark van Bommel

16:04
Le propriétaire d’un club de football abattu d’une balle dans la tête

Le propriétaire d’un club de football abattu d’une balle dans la tête

17:20
Après l’Union, un autre club européen prend une décision forte face à l’Hapoël Beer-Sheva

Après l’Union, un autre club européen prend une décision forte face à l’Hapoël Beer-Sheva

15:40
6
"Je suis là, plus que jamais" : Pep Guardiola apporte son soutien à Manchester City

"Je suis là, plus que jamais" : Pep Guardiola apporte son soutien à Manchester City

15:11
Voici le calendrier des 1/16es de finale de la Coupe de Belgique

Voici le calendrier des 1/16es de finale de la Coupe de Belgique

15:03
Après les sifflets au Stade Roi Baudouin, une association française appelle au respect des hymnes

Après les sifflets au Stade Roi Baudouin, une association française appelle au respect des hymnes

14:00
1
"Il doit faire mieux" : l’avenir de Radja Nainggolan au Patro Eisden incertain

"Il doit faire mieux" : l’avenir de Radja Nainggolan au Patro Eisden incertain

15:00

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 8
Malaga Malaga 09/10 Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 10/10 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Alaves Alaves 10/10 Atlético Madrid Atlético Madrid
FC Barcelone FC Barcelone 10/10 Getafe Getafe
Real Madrid Real Madrid 10/10 Villarreal Villarreal
Elche CF Elche CF 11/10 Celta De Vigo Celta De Vigo
Real Sociedad Real Sociedad 11/10 Deportivo Deportivo
Real Betis Real Betis 11/10 Osasuna Osasuna
Racing Santander Racing Santander 11/10 Valencia CF Valencia CF
Levante Levante 12/10 Séville Séville

Dernières réactions

Pogi Pogi a propos de D'autres Diables Rouges contre la Turquie ? Mark Van Bommel devrait réaliser plusieurs changements Pogi Pogi a propos de Un ancien du Standard et des Diables tranche entre Lavia et Raskin : "Pour moi, il est meilleur dans tout" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Il y a du bon dans Van Bommel" : Obelgix positif avant de revenir... là où il est né, au Stade de France Union 60 Union 60 a propos de Impossible en Belgique : on sait enfin où l'Union 'recevra' l'Hapoel Beer Sheva El Malvario El Malvario a propos de Les Diables et la galère du 9 : erreur de sélection ou conséquence des méformes individuelles ? El Malvario El Malvario a propos de Sébastien Pocognoli plombé par un ancien de Pro League : "Un carton rouge pour nous tous" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Ils n’ont plus le crédit d’avant" : un ancien Diable Rouge analyse la situation de De Bruyne et Lukaku Union 60 Union 60 a propos de Après les sifflets au Stade Roi Baudouin, une association française appelle au respect des hymnes El Malvario El Malvario a propos de Nouveau patron de la défense des Diables, Nathan Ngoy ne se cache pas : "Sclessin ? C'est chez moi, j'ai hâte" Eric Stevens Eric Stevens a propos de Vincent Mannaert n'est plus le directeur sportif de l'URBSFA, il occupera désormais un nouveau poste important Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved