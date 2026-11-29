Une vraie rencontre de fin novembre. Dans des conditions difficiles, Charleroi n'a pas trouvé la faille contre Beveren. Mario Kohnen a logiquement avancé l'état du terrain pour justifier, en partie, cette deuxième contre-performance consécutive. Il est aussi revenu sur la sortie prématurée d'Aurélien Scheidler, son attaquant.

Deux sur six ! En cette fin novembre, le Sporting Charleroi, auteur d'un superbe début de saison, marque le pas. Après avoir déjà été tenu en échec par Saint-Trond, les "Zèbres" ont de nouveau laissé filer deux points contre le SK Beveren. Résultat : un triste 0-0 qui n'a pas réchauffé les supporters zébrés venus braver le froid, ce samedi soir.

Mario Kohnen est revenu sur ce résultat décevant au micro de DAZN et a évoqué un changement qui a pas mal fait parler dans les travées du stade du pays de Charleroi : "Nous n’avons pas fait une bonne première mi-temps, et le terrain n’a pas aidé, a commencé Mario Kohnen. En deuxième mi-temps, nous avons eu une bonne réaction mais la chance n’était pas avec nous ce soir. Nous n’avons rien laissé à notre adversaire en seconde période, on avait le contrôle du match mais il nous manquait quelque chose pour prendre les trois points."

Un souci physique pour Scheidler

L’entraîneur du Sporting carolo a également abordé la sortie étonnante, vu le contexte, de son attaquant d’Aurélien Scheidler. "C’était un choix, mais aussi un petit souci physique, a détaillé Mario Kohnen. C’est assez délicat pour lui de jouer sur un terrain dans cet état. Cependant, il a gagné des duels et a manqué de chance avec son but annulé."