Dimanche de choc à Sclessin, où le Standard reçoit le Club de Bruges de son ancien entraîneur, Ivan Leko. Voici les compositions probables des deux équipes, avec principalement des retours sur le banc à signaler, mais pas vraiment de changement dans les onze de base.

Jour de choc à Sclessin, où le Standard reçoit le Club de Bruges. Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard ne devrait pas modifier son compartiment défensif après les victoires contre Beveren et Lommel.

Matthieu Epolo sera donc titulaire entre les perches, avec Henry Lawrence, Ibe Hautekiet, Ibrahim Karamoko et Gustav Mortensen pour composer la défense.

Dans l'entrejeu, Casper Nielsen pourrait être de retour dans le groupe, mais il semble peu probable de le voir commencer d'emblée une telle rencontre pour son retour. Ryan Fosso, Alexis Trouillet et Rayan Touzghar seraient donc reconduits, mais le Danois pourrait monter en cours de match. En attaque, Adnane Abid et Salieu Drammeh occuperont à nouveau les côtés, avec Dennis Ayensa en pointe. Andi Zeqiri est sélectionnable, mais ne devrait pas commencer.

Nielsen et Zeqiri sur le banc au Standard, Virgili à Bruges

Au Club de Bruges, il ne devrait pas non plus y avoir de surprise, avec Yann Sommer dans les buts et Kyriani Sabbe, Jorne Spileers, Brandon Mechele et Joaquin Seys pour composer la défense.

Dans l'entrejeu, Hugo Vetlesen a retrouvé le onze de base contre Liverpool et pourrait être reconduit, en compagnie de Freddie Potts et Hans Vanaken. Devant, Carlos Forbs, Félix Lemaréchal et Nicolò Tresoldi sont attendus. Jan Virgili revient de blessure et pourrait jouer un rôle dans la rencontre, lui qui était resté sur le banc en Ligue des Champions.



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Les compositions probables de Standard - Bruges

Standard : Epolo - Lawrence, Karamoko, Hautekiet, Mortensen - Fosso, Trouillet, Touzghar - Drammeh, Abid, Ayensa

Bruges : Sommer - Sabbe, Spileers, Mechele, Seys - Potts, Vetlesen, Vanaken - Forbs, Lemaréchal, Tresoldi.