La retraite internationale soudaine de Romelu Lukaku continue de soulever de nombreuses interrogations. Johan Boskamp a lui aussi un avis bien tranché sur la décision de l'attaquant. Dans Het Belang van Limburg, le Néerlandais ne ménage pas ses critiques et estime surtout que Lukaku doit lui-même clarifier la situation.

Depuis que Lukaku a annoncé qu'il ne jouerait plus pour l'équipe nationale, tout le monde a parlé, sauf lui. Son avocat et homme de confiance, Sébastien Ledure, a laissé entendre que l'attaquant ne voulait pas recevoir de temps de jeu "par compassion". Selon Johan Boskamp, ce raisonnement ne tient toutefois pas entièrement la route.

"Mais il n'en a pas reçu, de toute façon ? C'était justement ça. Il devait d'abord gagner une place de titulaire à Fenerbahçe. C'est comme ça que ça fonctionne, non ? Je ne vois pas le problème", réagit Boskamp avec virulence.

Johan Boskamp a peu de patience face aux spéculations

La déclaration d'Axel Witsel au sujet d'une fatigue mentale ne convainc pas non plus l'ancien entraîneur, devenu consultant. "Épuisé... Cela reste un jeu, hein. S'il veut arrêter, c'est son droit. Mais qu'il le dise simplement".

Ce sont surtout les nombreuses rumeurs sur la véritable raison de son départ qui agacent Boskamp. "Tout le monde se met à lancer des choses folles. À propos de bombes qui vont exploser et je ne sais quoi (nda : ce qu'avait dit Radja Nainggolan). Je me demande vraiment à quoi ça sert. Si Romelu veut dire quelque chose, il doit le faire lui-même. C'est un grand garçon".

Lire aussi… Divock Origi n'a pas oublié ce geste de Romelu Lukaku lors de ses tout premiers pas en équipe nationale›

Reste à savoir s'il y aura un jour un revirement, car cela demeure flou pour le moment. Boskamp comprend en tout cas très peu la manière dont Lukaku gère la situation. "Maintenant, tout le monde lui tombe dessus, mais lui ne dit absolument rien. Désolé, mais je trouve ça lamentable. Il doit arrêter de jouer les victimes et clarifier lui-même la situation. Point final !".