"C'est encore la même chose" : Mario Kohnen revient sur le penalty refusé au Standard

Mario Kohnen s'est présenté en conférence de presse à la veille du seizième de finale de Coupe de Belgique contre Mons. Mais outre ce choc hennuyer, le match du week-end dernier au Standard était dans toutes les têtes.

Largement supérieur au Standard dans le jeu, Charleroi l'avait échappé belle en fin de match, évitant un penalty qui - comme l'a plus tard reconnu le département arbitral par la voix de Jonathan Lardot - aurait dû être sifflé en faveur des Rouches pour l'intervention maladroite d'Aurélien Scheidler sur Salieu Drammeh.

Dans la salle de presse de Sclessin, Mario Kohnen avait botté en touche en répondant qu'il n'avait pas encore revu la phase. Cinq jours plus tard, il a bien été obligé de s'exprimer sur la phase.

Charleroi ne conteste pas le penalty

"Si l’arbitre avait sifflé penalty, je n’aurais rien pu dire", a-t-il reconnu en conférence de presse, cité par La Dernière Heure. Mais tant qu'à rester dans les commentaires relatifs au choc wallon, l'entraîneur de Charleroi avait une autre remarque à faire. Il s'attriste que le match en soit réduit à cette polémique, occultant la prestation de son équipe. Comme après les débordements lors de la précédente victoire du Sporting en bords de Meuse en mai dernier.

"On reste sur deux prestations exceptionnelles à Sclessin. Or, en mai dernier, on n’a pas du tout parlé du sportif. Seulement des problèmes avec les incidents entre les supporters, qu’on ne sait pas gérer et qui ne sont pas de notre faute", estime-t-il.

Mario Kohnen agacé

"C’était déjà dommage, parce que mes joueurs méritaient qu’on parle de leur prestation. C’est la même chose cette semaine. J’ai l’impression qu’on parle partout du penalty", conclut-il.





Le Standard aussi a passé une semaine frustrante suite à cette phase. Les deux équipes pourront en tout cas enfin passer à autre chose avec ce week-end de Coupe. Quoique l'issue d'un Standard - Charleroi ne s'oublie pas si facilement...