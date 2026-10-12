Deux décisions qui font mal au Standard : Jonathan Lardot tranche sur les polémiques du derby wallon

Comme chaque lundi, Jonathan Lardot a analysé les décisions arbitrales du week-end sur DAZN. Le patron des arbitres belges s'est penché sur le derby wallon.

Deux décisions arbitrales ont marqué le derby wallon remporté par Charleroi face au Standard de Liège 0-1, dimanche à Sclessin. Les Rouches, en difficulté face aux Zèbres, n'ont pas réussi à revenir au score. Ce lundi sur DAZN, le patron des arbitres belges est revenu sur deux phases litigieuses de la rencontre.

Lardot estime que le VAR aurait dû intervenir

Jonathan Lardot s'est d'abord attardé sur la chute de Drammeh dans le rectangle carolo. Pour le patron des arbitres belges, le penalty aurait dû être sifflé, même si le joueur du Standard en a rajouté au moment de tomber. "C'est la phase la plus claire du week-end. Je peux comprendre que l'arbitre n'ait pas sifflé sur le terrain en raison de la chute théâtrale du joueur. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas faute".

Lardot estime que le VAR aurait dû intervenir. "Je ne suis pas favorable aux interventions de la VAR quand il s'agit de petits contacts légers pied sur pied, mais dans ce cas-ci, le contact est clair et il a un impact sur l'action de l'attaquant. J'attends une intervention de la VAR pour donner penalty".

L'exclusion de Mortensen jugée trop sévère

Lardot est revenu sur l'exclusion de Mortensen. Cette fois, il considère que l'arbitre aurait pu se montrer moins sévère envers le défenseur du Standard. "On aurait pu s'en sortir avec un simple carton jaune car je considère que tous les éléments pour une occasion nette de but ne sont pas réunis dans cette situation".

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Ces explications ne changeront pas le score du derby. Charleroi est reparti de Sclessin avec les trois points grâce à Cheick Keita, auteur de l'unique but à la 59e minute de jeu. Le Standard n'a plus remporté de match depuis le 5 septembre contre l'Antwerp 1-0.