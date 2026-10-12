Deux décisions qui font mal au Standard : Jonathan Lardot tranche sur les polémiques du derby wallon

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| 3 réaction
Deux décisions qui font mal au Standard : Jonathan Lardot tranche sur les polémiques du derby wallon
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Comme chaque lundi, Jonathan Lardot a analysé les décisions arbitrales du week-end sur DAZN. Le patron des arbitres belges s'est penché sur le derby wallon.

Deux décisions arbitrales ont marqué le derby wallon remporté par Charleroi face au Standard de Liège 0-1, dimanche à Sclessin. Les Rouches, en difficulté face aux Zèbres, n'ont pas réussi à revenir au score. Ce lundi sur DAZN, le patron des arbitres belges est revenu sur deux phases litigieuses de la rencontre.

Lardot estime que le VAR aurait dû intervenir

Jonathan Lardot s'est d'abord attardé sur la chute de Drammeh dans le rectangle carolo. Pour le patron des arbitres belges, le penalty aurait dû être sifflé, même si le joueur du Standard en a rajouté au moment de tomber. "C'est la phase la plus claire du week-end. Je peux comprendre que l'arbitre n'ait pas sifflé sur le terrain en raison de la chute théâtrale du joueur. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas faute".

Lardot estime que le VAR aurait dû intervenir. "Je ne suis pas favorable aux interventions de la VAR quand il s'agit de petits contacts légers pied sur pied, mais dans ce cas-ci, le contact est clair et il a un impact sur l'action de l'attaquant. J'attends une intervention de la VAR pour donner penalty".

L'exclusion de Mortensen jugée trop sévère

Lardot est revenu sur l'exclusion de Mortensen. Cette fois, il considère que l'arbitre aurait pu se montrer moins sévère envers le défenseur du Standard. "On aurait pu s'en sortir avec un simple carton jaune car je considère que tous les éléments pour une occasion nette de but ne sont pas réunis dans cette situation".

Lire aussi… Le symbole du début de saison rêvé du Sporting Charleroi : "Il faut garder cette forme d'insouciance"
Ces explications ne changeront pas le score du derby. Charleroi est reparti de Sclessin avec les trois points grâce à Cheick Keita, auteur de l'unique but à la 59e minute de jeu. Le Standard n'a plus remporté de match depuis le 5 septembre contre l'Antwerp 1-0.

3 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Standard

Plus de news

Deux Zèbres, un Mauve : 9 équipes représentées dans notre équipe-type de la 8e journée

Deux Zèbres, un Mauve : 9 équipes représentées dans notre équipe-type de la 8e journée

20:40
Le Standard aurait été inspiré d'insister : Norman Bassette est la bonne surprise de ce début de saison

Le Standard aurait été inspiré d'insister : Norman Bassette est la bonne surprise de ce début de saison

18:40
Après Zeqiri, deux autres joueurs blessés du noyau A ont rejoué avec les Espoirs du Standard

Après Zeqiri, deux autres joueurs blessés du noyau A ont rejoué avec les Espoirs du Standard

16:20
La Croky Cup va changer : une grande nouveauté attend les clubs amateurs la saison prochaine

La Croky Cup va changer : une grande nouveauté attend les clubs amateurs la saison prochaine

21:00
Le symbole du début de saison rêvé du Sporting Charleroi : "Il faut garder cette forme d'insouciance"

Le symbole du début de saison rêvé du Sporting Charleroi : "Il faut garder cette forme d'insouciance"

11:20
1
Soulagement pour Bruges avant d'affronter l'Inter ? Ivan Leko donne des nouvelles de l'un de ses cadres

Soulagement pour Bruges avant d'affronter l'Inter ? Ivan Leko donne des nouvelles de l'un de ses cadres

20:00
L'Europe grâce au championnat, est-ce déjà fini pour le Standard ?

L'Europe grâce au championnat, est-ce déjà fini pour le Standard ?

11:00
1
"Ce sera forcément un moment particulier" : Yann Sommer s'apprête à vivre un match spécial avec Bruges

"Ce sera forcément un moment particulier" : Yann Sommer s'apprête à vivre un match spécial avec Bruges

19:30
Champion avec les jeunes de Bruges et Maxim De Cuyper, le voilà suspect dans une affaire de meurtre !

Champion avec les jeunes de Bruges et Maxim De Cuyper, le voilà suspect dans une affaire de meurtre !

18:00
La propagande Jérémy Doku est en marche : "C'est juste horrible de jouer contre lui"

La propagande Jérémy Doku est en marche : "C'est juste horrible de jouer contre lui"

18:20
Excellente nouvelle au Club de Bruges pour le déplacement à l'Inter Milan

Excellente nouvelle au Club de Bruges pour le déplacement à l'Inter Milan

17:30
Cristiano Ronaldo n'en démord pas : "Je suis le meilleur footballeur de tous les temps, point final"

Cristiano Ronaldo n'en démord pas : "Je suis le meilleur footballeur de tous les temps, point final"

17:00
Kevin De Bruyne revit : Van Bommel chez les Diables imité par Allegri à Naples

Kevin De Bruyne revit : Van Bommel chez les Diables imité par Allegri à Naples

15:50
Bruges peut-il surprendre l’Inter ? Le coach des Nerazzurri est méfiant : "Un club ambitieux et entreprenant" Réaction

Bruges peut-il surprendre l’Inter ? Le coach des Nerazzurri est méfiant : "Un club ambitieux et entreprenant"

15:20
Cherche patron(s) désespérément : Anderlecht ne s'en sortira pas toujours aussi bien

Cherche patron(s) désespérément : Anderlecht ne s'en sortira pas toujours aussi bien

14:30
En fin de contrat en 2027, Thibaut Courtois prend une grande décision pour son avenir

En fin de contrat en 2027, Thibaut Courtois prend une grande décision pour son avenir

15:00
1
Le ras-le-bol des supporters de la RAAL : "Nous mènerons des actions en tribune"

Le ras-le-bol des supporters de la RAAL : "Nous mènerons des actions en tribune"

14:00
1
Yann Sommer voit très grand pour son coéquipier du Club de Bruges : "Un futur grand d'Europe"

Yann Sommer voit très grand pour son coéquipier du Club de Bruges : "Un futur grand d'Europe"

13:30
Zinho Vanheusden se livre comme jamais : "Sans lui, je ne saurais pas quoi faire"

Zinho Vanheusden se livre comme jamais : "Sans lui, je ne saurais pas quoi faire"

08:30
"Il m'appelle entraîneur de merde, je l'appelle attaquant de merde"

"Il m'appelle entraîneur de merde, je l'appelle attaquant de merde"

12:30
"L'ange gardien", "sensationnel" : Jérémy Doku a mis toute l'Europe d'accord

"L'ange gardien", "sensationnel" : Jérémy Doku a mis toute l'Europe d'accord

13:00
Devant Roulers, un club méconnu occupe la tête de la D1 néerlandophone et rêve du monde professionnel

Devant Roulers, un club méconnu occupe la tête de la D1 néerlandophone et rêve du monde professionnel

12:00
Un cadre du Club de Bruges forfait contre l'Inter ? "Ça semble être une blessure musculaire"

Un cadre du Club de Bruges forfait contre l'Inter ? "Ça semble être une blessure musculaire"

10:30
On a hâte de revoir ce Jeremy Doku avec les Diables Rouges

On a hâte de revoir ce Jeremy Doku avec les Diables Rouges

11:40
Le prochain coach viré en D1A ? Ses joueurs ne le défendent même plus : "C'est au club d'en décider"

Le prochain coach viré en D1A ? Ses joueurs ne le défendent même plus : "C'est au club d'en décider"

10:00
Yves Vanderhaeghe rêve d'un grand retour à Anderlecht : "Ça aurait déjà pu, mais j'ai refusé deux fois"

Yves Vanderhaeghe rêve d'un grand retour à Anderlecht : "Ça aurait déjà pu, mais j'ai refusé deux fois"

09:30
"Il était temps de partir" : le come-back surprise d'un indésirable en Pro League

"Il était temps de partir" : le come-back surprise d'un indésirable en Pro League

09:00
"On a souffert ici, mais c'est normal" : Mario Kohnen regrette de ne pas avoir tué le match face au Standard

"On a souffert ici, mais c'est normal" : Mario Kohnen regrette de ne pas avoir tué le match face au Standard

11/10
2
"C'est très étonnant" : Jonathan Lardot donne raison au Standard sur le penalty non sifflé face à Charleroi

"C'est très étonnant" : Jonathan Lardot donne raison au Standard sur le penalty non sifflé face à Charleroi

11/10
5
Le Standard n'est pas seul à pester contre l'arbitrage ce week-end : "Je suis très en colère"

Le Standard n'est pas seul à pester contre l'arbitrage ce week-end : "Je suis très en colère"

08:00
La meilleure équipe l'a emporté, Keita buteur décisif : les notes des Zèbres après le succès au Standard Analyse

La meilleure équipe l'a emporté, Keita buteur décisif : les notes des Zèbres après le succès au Standard

11/10
2
"Je ne peux rien vous dire, je n'ai rien vu..." : Keita botte en touche sur le penalty réclamé par le Standard

"Je ne peux rien vous dire, je n'ai rien vu..." : Keita botte en touche sur le penalty réclamé par le Standard

11/10
2
"Une décision scandaleuse" : Vincent Euvrard Rouche de colère après la défaite du Standard face à Charleroi Interview

"Une décision scandaleuse" : Vincent Euvrard Rouche de colère après la défaite du Standard face à Charleroi

11/10
2
Dennis Ayensa et le Standard frustrés : "L'arbitre n'a jamais eu le contrôle du match, il n'a pas été bon" Interview

Dennis Ayensa et le Standard frustrés : "L'arbitre n'a jamais eu le contrôle du match, il n'a pas été bon"

11/10
11
L'entrejeu a déçu, l'attaque aussi : les notes du Standard, battu dans le choc wallon par Charleroi Analyse

L'entrejeu a déçu, l'attaque aussi : les notes du Standard, battu dans le choc wallon par Charleroi

11/10
🎥 Les images ne rassurent pas : grosse blessure pour un Belge de Serie A

🎥 Les images ne rassurent pas : grosse blessure pour un Belge de Serie A

07:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-4 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 1-1 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 5-1 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 4-3 STVV STVV

Dernières réactions

051961rouche 051961rouche a propos de Deux décisions qui font mal au Standard : Jonathan Lardot tranche sur les polémiques du derby wallon Pogi Pogi a propos de "C'est très étonnant" : Jonathan Lardot donne raison au Standard sur le penalty non sifflé face à Charleroi Pogi Pogi a propos de En fin de contrat en 2027, Thibaut Courtois prend une grande décision pour son avenir Pogi Pogi a propos de Deux nouveaux blessés à l'Union : "Ils ne seront pas là la semaine prochaine" Pogi Pogi a propos de "Une décision scandaleuse" : Vincent Euvrard Rouche de colère après la défaite du Standard face à Charleroi Pogi Pogi a propos de "On a souffert ici, mais c'est normal" : Mario Kohnen regrette de ne pas avoir tué le match face au Standard Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Le symbole du début de saison rêvé du Sporting Charleroi : "Il faut garder cette forme d'insouciance" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de L'Europe grâce au championnat, est-ce déjà fini pour le Standard ? El Malvario El Malvario a propos de Le ras-le-bol des supporters de la RAAL : "Nous mènerons des actions en tribune" El Malvario El Malvario a propos de Dennis Ayensa et le Standard frustrés : "L'arbitre n'a jamais eu le contrôle du match, il n'a pas été bon" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved