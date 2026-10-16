Guillermo Ochoa, jeune retraité, revient sur son passage au Standard : "L'une de mes meilleures périodes"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Guillermo Ochoa, jeune retraité, revient sur son passage au Standard : "L'une de mes meilleures périodes"
Photo: © photonews
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International mexicain à plus de 150 reprises et convoqué pour six Coupes du monde, un record qu'il partage avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa a mis un terme à sa carrière professionnelle cet été. Dans un entretien réservé à Flashscore, il est revenu sur ses plus beaux moments, et notamment sur sa période au Standard entre 2017 et 2019, où il a disputé la seule campagne de Coupe d'Europe de sa carrière.

Au terme d'une longue carrière débutée sous les couleurs du CF América, au Mexique, en 2003, Guillermo Ochoa a rangé ses gants après plus de vingt ans de service cet été, à la suite d'une dernière pige à l'AEL Limassol, à Chypre.

Le Standard, "l'une des meilleures périodes en Europe" de Memo Ochoa

International à 154 reprises, le natif de Guadalajara, âgé de 41 ans, a accordé un entretien exclusif à Flashscore, dans lequel il est notamment revenu sur son passage au Standard entre 2017 et 2019, lors duquel il a notamment remporté la Coupe de Belgique en 2018. Un trophée qui reste, à ce jour, le dernier du club du bord de Meuse.

"Je pense que c’était l’une de mes meilleures périodes en Europe", a assuré la légende mexicaine. "Lorsque j’ai décidé d’y aller, c’était parce que je voulais remporter des titres. En Europe, si vous n’êtes pas dans l’un des plus grands clubs de chaque pays, il est très difficile de remporter des championnats."

"Je cherchais un club où je pourrais être compétitif et essayer de gagner quelque chose. Le Standard est un grand club historique en Belgique. La décision a été prise alors que j’étais avec la sélection. Le Standard cherchait un gardien et j’ai parlé avec l’entraîneur, Ricardo Sa Pinto, qui est une personne exceptionnelle. Il m’a dit : “Tu vas être mon gardien. Tu es le numéro un. Je te fais confiance", a détaillé 'Memo' Ochoa, qui est ensuite revenu sur sa campagne européenne disputée avec les Rouches en 2018-2019. La seule de sa carrière.

Le Mexicain heureux de sa seule aventure européenne avec les Rouches

"La décision a été très bonne. Dès le début, on voyait à quel point le club était important, avec des supporters fantastiques, un grand stade et d’excellentes installations. Nous avons vécu une période très forte. Nous étions proches du sommet, nous avons failli remporter le championnat et nous avons terminé deuxièmes."

"Nous nous sommes qualifiés pour les barrages de la Ligue des Champions et avons affronté l’Ajax, qui a ensuite atteint la demi-finale. Nous avons également joué en Ligue Europa et battu le FC Séville à domicile. J’ai aimé découvrir la compétition européenne. La Belgique, c’est un championnat qui possède beaucoup de potentiel et de joueurs talentueux, avec de nombreux recruteurs qui l’observent. Jouer dans un grand club comme le Standard a été une très bonne expérience", estime Memo Ochoa.

Lors de la dernière trêve internationale, l'ancien portier des Rouches a été honoré au Mexique après l'arrêt de sa carrière. Il est devenu, cet été aux États-Unis, l'un des trois seuls joueurs de l'histoire à être convoqué pour six Coupes du monde, en compagnie de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Selon les statistiques, Guillermo Ochoa aurait disputé, au total, 942 matchs officiels au cours de sa carrière, clubs et sélection confondus.

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