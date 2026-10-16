Un derby hennuyer spécial pour la famille Brogno : "C'est le tirage idéal"

C'est l'un des 16e de finale de Coupe de Belgique les plus attendus, peut-être pas tant parce qu'il s'agit d'un choc mais bien parce qu'il oppose deux équipes proches à la fois géographiquement et de par des connexions footballistiques. Loris Brogno va en effet retrouver le Sporting Charleroi, et ce sera un moment spécial.

Un derby hennuyer en 16e de finale de la Coupe de Belgique : le tirage au sort de la Croky Cup a réservé un moment très spécial aux amateurs de football à l'ancienne. Car si depuis la remontée de la RAAL en D1A, le Sporting Charleroi a retrouvé un derby pour la première fois depuis la descente de l'Excel Mouscron, il faut remonter loin pour trouver un match officiel entre les Zèbres et les Dragons.

C'est désormais chose faite,et ce sera forcément un moment spécial pour Dante Brogno, ancien entraîneur du RAEC et icône du Sporting Charleroi... qui ne sera pas présent ce samedi au Tondreau, malgré le fait que son fils Loris Brogno joue toujours pour les Dragons.

Le coeur de Dante Brogno penche en faveur de Charleroi

"J'ai un anniversaire dans la famille et tout le monde sait que sur le plan familial, je suis très sensible", explique l'ancien attaquant du Sporting Charleroi, meilleur buteur de l'histoire des Zèbres. "Mais je me suis tout de même dit que c'était le tirage idéal pour les deux clubs", déclare-t-il à la RTBF.

On se rappelle en effet que Dante Brogno avait à l'époque quitté son poste d'entraîneur du RAEC Mons en raison de la grave maladie de son frère et adjoint Toni Brogno, après avoir fait monter les Dragons de la D3 à la D1 Amateurs ("Je ne pouvais pas me concentrer en sachant que mon frère n'allait pas bien").

"Ce sont deux clubs qui ont marqué ma vie", reconnaît Brogno. "Ce sera un match de gala, avec de l'enjeu. Ca doit être une belle fête du foot wallon pour les supporters. Mon coeur penche un peu plus du côté de Charleroi, étant carolo pur souche", sourit-il.





Récemment, Dante Brogno était d'ailleurs toujours actif en région carolo, puisqu'il occupait les fonctions de directeur sportif de l'Olympic Charleroi jusqu'à il y a quelques semaines à peine. Il n'a pas souhaité expliquer ce départ à nos confrères de la RTBF, affirmant juste qu'à 60 ans, il se considère comme proche de la retraite et ne souhaite pas reprendre du service pour le moment.