De retour sous le maillot du Standard sept ans après : "Quand tu as des joueurs comme ça qui reviennent..."

Hier soir, Dimitri Lavalée a disputé face à Dender ses premières minutes de la saison avec l'équipe première du Standard. Quelques minutes qui valent beaucoup après sa longue traversée du désert.

Sa dernière apparition avec le Standard remontait à janvier 2020. A l'époque, un mystérieux virus commençait à sévir en Chine, les Rouches défiaient encore Arsenal en Coupe d'Europe, Nicolas Raskin ne s'était pas encore révélé et Obbi Oulare était l'attaquant titulaire.

Pratiquement sept ans plus tard, de l'eau a coulé sous les ponts à Liège. De son côté, Lavalée a dû quitter son club formateur, transitant notamment par Mayence, Saint-Trond et Malines.

Dimiri Lavalée revient de loin

Jusqu'en juin dernier, il était actif au Sturm Graz, avec qui il a été deux fois champion d'Autriche et disputé la Ligue des Champions. Mais la fin de son aventure dans la deuxième plus grande ville autrichienne a été semée d'embûches.

Le Liégeois s'y est déchiré le ligament croisé en novembre dernier. Un terrible coup du sort, qui a également impacté le début de sa deuxième aventure au Standard : il n'a pas encore été en état de figurer sur une feuille de match en championnat.

Mais le bout du tunnel est enfin là : après s'être remis en jambes avec les U23 contre Onhaye en D1 FFA, Lavalée a pu monter au jeu pour les 20 dernières minutes contre Dender, à la place d'un Gustav Mortensen toujours à côté de ses pompes.



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Un renfort bienvenu pour Vincent Euvrard

"Son évolution est bonne. Sinon, il ne serait pas monté. Il a eu quelques péripéties durant sa revalidation, ce qui est normal après autant de temps sur la touche. Il est de mieux en mieux", estime Vincent Euvrard en conférence de presse.

Sa montée a fait du bien : "Il est calme au ballon, il trouve facilement les solutions et avait une bonne relation technique avec Tobias (Mohr), ça nous a permis de prendre un peu le dessus sur ce côté gauche. Avec un peu plus d'impact et de pression".

Avec Andi Zeqiri, cela pourrait être un renfort pour les semaines à venir : "Au plus tu as de joueurs comme ça qui reviennent dans le groupe, au plus tu as d'options et de qualité. On aura besoin de tout le monde".