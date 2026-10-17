De retour sous le maillot du Standard sept ans après : "Quand tu as des joueurs comme ça qui reviennent..."

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
De retour sous le maillot du Standard sept ans après : "Quand tu as des joueurs comme ça qui reviennent..."
Photo: © photonews

Hier soir, Dimitri Lavalée a disputé face à Dender ses premières minutes de la saison avec l'équipe première du Standard. Quelques minutes qui valent beaucoup après sa longue traversée du désert.

Sa dernière apparition avec le Standard remontait à janvier 2020. A l'époque, un mystérieux virus commençait à sévir en Chine, les Rouches défiaient encore Arsenal en Coupe d'Europe, Nicolas Raskin ne s'était pas encore révélé et Obbi Oulare était l'attaquant titulaire.

Pratiquement sept ans plus tard, de l'eau a coulé sous les ponts à Liège. De son côté, Lavalée a dû quitter son club formateur, transitant notamment par Mayence, Saint-Trond et Malines.

Dimiri Lavalée revient de loin

Jusqu'en juin dernier, il était actif au Sturm Graz, avec qui il a été deux fois champion d'Autriche et disputé la Ligue des Champions. Mais la fin de son aventure dans la deuxième plus grande ville autrichienne a été semée d'embûches.

Le Liégeois s'y est déchiré le ligament croisé en novembre dernier. Un terrible coup du sort, qui a également impacté le début de sa deuxième aventure au Standard : il n'a pas encore été en état de figurer sur une feuille de match en championnat. 

Mais le bout du tunnel est enfin là : après s'être remis en jambes avec les U23 contre Onhaye en D1 FFA, Lavalée a pu monter au jeu pour les 20 dernières minutes contre Dender, à la place d'un Gustav Mortensen toujours à côté de ses pompes.

Lire aussi… Un joueur du Standard critique : "Je n'ai pas d'explication mais..."

Un renfort bienvenu pour Vincent Euvrard

"Son évolution est bonne. Sinon, il ne serait pas monté. Il a eu quelques péripéties durant sa revalidation, ce qui est normal après autant de temps sur la touche. Il est de mieux en mieux", estime Vincent Euvrard en conférence de presse.

Sa montée a fait du bien : "Il est calme au ballon, il trouve facilement les solutions et avait une bonne relation technique avec Tobias (Mohr), ça nous a permis de prendre un peu le dessus sur ce côté gauche. Avec un peu plus d'impact et de pression".

Avec Andi Zeqiri, cela pourrait être un renfort pour les semaines à venir : "Au plus tu as de joueurs comme ça qui reviennent dans le groupe, au plus tu as d'options et de qualité. On aura besoin de tout le monde".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Standard
FCV Dender EH
Dimitri Lavalée

Plus de news

Un joueur du Standard critique : "Je n'ai pas d'explication mais..."

Un joueur du Standard critique : "Je n'ai pas d'explication mais..."

16:30
Un joueur du Standard en perdition : "Insuffisant, il est en dessous et il le sent lui-même" Interview

Un joueur du Standard en perdition : "Insuffisant, il est en dessous et il le sent lui-même"

14:30
Le meilleur buteur du Standard sur le banc pendant 90 minutes : Vincent Euvrard s'explique

Le meilleur buteur du Standard sur le banc pendant 90 minutes : Vincent Euvrard s'explique

14:00
Vincent Euvrard et le Standard ne sont pas plus rassurés : "Là, on a vraiment tremblé" Interview

Vincent Euvrard et le Standard ne sont pas plus rassurés : "Là, on a vraiment tremblé"

12:00
LIVE : Mons est meilleur que Charleroi en seconde période ! Live

LIVE : Mons est meilleur que Charleroi en seconde période !

18:55
"Je ne pensais pas être capable de revenir" : Aron Donnum en larmes après l'hommage de tout un stade

"Je ne pensais pas être capable de revenir" : Aron Donnum en larmes après l'hommage de tout un stade

18:30
Anderlecht attendu de pied ferme au Kiel : "Nous devrons jouer comme cela surtout à domicile"

Anderlecht attendu de pied ferme au Kiel : "Nous devrons jouer comme cela surtout à domicile"

19:03
Mario Kohnen fait un peu tourner : les compos de Mons-Charleroi

Mario Kohnen fait un peu tourner : les compos de Mons-Charleroi

17:19
Kompany promet l'enfer à un ancien du Standard : "Il n'aura peut-être plus autant de cheveux après le match"

Kompany promet l'enfer à un ancien du Standard : "Il n'aura peut-être plus autant de cheveux après le match"

16:00
🎥 Une première depuis six ans : Kevin De Bruyne ne parvient pas à sauver Naples sur penalty !

🎥 Une première depuis six ans : Kevin De Bruyne ne parvient pas à sauver Naples sur penalty !

17:00
Emiliano Martinez évacué après 10 minutes au sol : Mike Penders effectue ses grands débuts en Premier League

Emiliano Martinez évacué après 10 minutes au sol : Mike Penders effectue ses grands débuts en Premier League

15:30
Encore du grand Abid, toujours un souci chez les latéraux : les notes du Standard contre Dender en Croky Cup Analyse

Encore du grand Abid, toujours un souci chez les latéraux : les notes du Standard contre Dender en Croky Cup

23:25
1
"Surcôté, limité tactiquement" : Will Still confronte un ancien défenseur de Pro League à ses propos

"Surcôté, limité tactiquement" : Will Still confronte un ancien défenseur de Pro League à ses propos

15:00
Sans briller, le Standard s'en remet à Abid pour éliminer Dender de la Croky Cup

Sans briller, le Standard s'en remet à Abid pour éliminer Dender de la Croky Cup

22:51
Axel Witsel a reçu une offre d'un autre club belge que le Standard cet été avant de signer à Nice !

Axel Witsel a reçu une offre d'un autre club belge que le Standard cet été avant de signer à Nice !

09:15
Pourquoi le capitaine Marlon Fossey a cédé sa place dès la mi-temps de Standard - Dender

Pourquoi le capitaine Marlon Fossey a cédé sa place dès la mi-temps de Standard - Dender

22:13
L'homme en forme : quand un ancien chouchou de Kompany à Anderlecht régale Jamie Vardy

L'homme en forme : quand un ancien chouchou de Kompany à Anderlecht régale Jamie Vardy

13:15
Hein Vanhaezebrouck pointe un étonnant candidat au titre : "Il a transformé cette équipe"

Hein Vanhaezebrouck pointe un étonnant candidat au titre : "Il a transformé cette équipe"

11:30
Pas question de faire tourner : les compos probables de RAAL - RFC Liège

Pas question de faire tourner : les compos probables de RAAL - RFC Liège

11:00
Vincent Kompany ne s'en fait pas : "Ca arrive toujours à cette période"

Vincent Kompany ne s'en fait pas : "Ca arrive toujours à cette période"

10:45
L'un des transferts de l'été va enfin faire ses débuts en Coupe : "Il mérite cette opportunité"

L'un des transferts de l'été va enfin faire ses débuts en Coupe : "Il mérite cette opportunité"

09:45
Habay-la-Neuve n'a pas été ridicule : "On sort la tête haute"

Habay-la-Neuve n'a pas été ridicule : "On sort la tête haute"

10:07
Un grand absent dans le groupe de Charleroi pour le déplacement à Mons

Un grand absent dans le groupe de Charleroi pour le déplacement à Mons

08:52
Ivan Leko devrait lancer un jeune talent en Coupe de Belgique

Ivan Leko devrait lancer un jeune talent en Coupe de Belgique

08:00
Très peu utilisé à Bruges, il explose ailleurs : "Je n'en veux pas à Ivan Leko"

Très peu utilisé à Bruges, il explose ailleurs : "Je n'en veux pas à Ivan Leko"

07:30
(Télé)spectateur attentif de Mons - Charleroi : la nouvelle vie de Jérémy Perbet, bien loin du Hainaut

(Télé)spectateur attentif de Mons - Charleroi : la nouvelle vie de Jérémy Perbet, bien loin du Hainaut

07:00
Un duel d'anciens Diables dans le match des Francs Borains : "Nous avons vécu de beaux moments ensemble"

Un duel d'anciens Diables dans le match des Francs Borains : "Nous avons vécu de beaux moments ensemble"

06:30
Pas de miracle pour Habay, les clubs de D1A tiennent leur rang : le résumé des autres matchs de la soirée

Pas de miracle pour Habay, les clubs de D1A tiennent leur rang : le résumé des autres matchs de la soirée

22:30
Déjà beaucoup à raconter : un Diable Rouge va sortir sa biographie à 21 ans

Déjà beaucoup à raconter : un Diable Rouge va sortir sa biographie à 21 ans

22:00
Un attaquant gantois vêtu d'une veste...du Club de Bruges : la scène qui fait parler au nord du pays

Un attaquant gantois vêtu d'une veste...du Club de Bruges : la scène qui fait parler au nord du pays

21:40
Grande nouvelle pour Lucas Stassin face au Real de Courtois et Mourinho

Grande nouvelle pour Lucas Stassin face au Real de Courtois et Mourinho

21:20
La surprise du chef : Obbi Oulare lance son après-carrière à l'Union Saint-Gilloise

La surprise du chef : Obbi Oulare lance son après-carrière à l'Union Saint-Gilloise

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-4 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 1-1 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 5-1 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 4-3 STVV STVV

Dernières réactions

Pogi Pogi a propos de "Ne mange plus après 18 heures, tu n'as pas honte ?" : Romelu Lukaku foudroyé de critiques en Turquie Pogi Pogi a propos de Encore du grand Abid, toujours un souci chez les latéraux : les notes du Standard contre Dender en Croky Cup Sead08 Sead08 a propos de "C'est encore la même chose" : Mario Kohnen revient sur le penalty refusé au Standard JoBg JoBg a propos de Malgré la déception, Vitor Bruno a trouvé une solution très intéressante à Zagreb den strep den strep a propos de À Anderlecht, le message clair de Vitor Bruno après la défaite à Zagreb : "Le soleil se lèvera à nouveau" Union 60 Union 60 a propos de Anderlecht se sent volé : "Comment aurait-il pu garder les bras dans le dos ?" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Un vrai guerrier : Brandon Mechele espère être de retour très vite après s'être fait opérer du nez Pogi Pogi a propos de Le moment d'essayer autre chose pour Vincent Euvrard ? La composition probable du Standard contre Dender Sead08 Sead08 a propos de Guillermo Ochoa, jeune retraité, revient sur son passage au Standard : "L'une de mes meilleures périodes" 051961rouche 051961rouche a propos de Bruges, grand gagnant de la deuxième journée de Ligue des champions : ses chances de qualification ont explosé Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved