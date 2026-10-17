Le même héros qu'à Sclessin : les notes de Zèbres enrayés face au RAEC Mons

Le Sporting Charleroi n'a pas brillé, et c'est rien de l'écrire, sur la pelouse du RAEC Mons en 16e de finale de Croky Cup. Quelques hommes ont surnagé, mais bien peu...

Delavallée (6)

Rien à se reprocher, il a toujours été très attentif notamment sur une erreur de Keita. Un match pas évident et bien géré par la doublure de Koné.

Nzita (4,5)

Très peu inspiré dans ses gestes offensifs, il n'a toutefois pas vécu le cauchemar de Rowe face à son vis-à-vis et les actions montoises passant par son côté étaient souvent stoppées. Très imprécis dans ses longs ballons.

Sow (4,5)

Parfois dépassé, il a été aidé par Keita et Van den Kerkhof mais n'a pas pleinement saisi sa chance en l'absence d'Ousou.

Keita (6,5)

Au four et au moulin même s'il a parfois été pris en défaut par des adversaires qu'il devrait manger au petit déjeuner. Il a délivré le Sporting d'un superbe coup de casque et confirme sa très belle forme. Sa fausse queue à la 77e aurait pu coûter cher, mais il a eu de la chance.

Rowe (4)

Souvent dépassé par Bamona, il a tenté d'amener offensivement sans succès. Averti en première période, rapidement sorti en deuxième, il n'inquiètera pas Van den Kerkhof pour le poste de titulaire de sitôt s'il ne montre pas autre chose.



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Boukamir (5)

N'a pas amené l'impact et la hargne nécessaires pour réveiller ses coéquipiers, même s'il a fait un match propre.

Khalifi (4,5)

Même chose que Boukamir, mais de sa part, on attend nettement plus sur le plan footballistique : le Marocain n'a fait aucune différence, amené aucune vitesse dans le jeu carolo.

Romsaas (5)

Peut-être l'un des Zèbres les plus inspirés dans ses déviations et ses combinaisons occasionnelles, mais cela restait bien trop insuffisant.

Nawata (3)

Invisible et très peu inspiré offensivement, il n'a rien tenté et est rapidement sorti en seconde période. Il n'a clairement pas plaidé sa cause.

Van Den Kerkhof (6)

Heureusement qu'il était là en seconde période, une fois à nouveau cantonné à son rôle de back droit. Dans son rôle d'ailier, par contre, il n'a pas amené grand chose.

Scheidler (3)

Le problème d'un joueur comme Aurélien Scheidler est que quand il est dans un mauvais jour, cela peut être un véritable calvaire. Dans ce genre de match, on s'attendait à ce que son impact aide Charleroi, et il n'a rien réussi. Sorti bien trop tard par Mario Kohnen (c'est-à-dire après 90 minutes).