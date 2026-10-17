Un grand absent dans le groupe de Charleroi pour le déplacement à Mons

Le Sporting Charleroi se déplace à Mons ce samedi dans le cadre des 16e de finale de la Croky Cup. Un match que les Zèbres disputeront sans Aiham Ousou, absent de la sélection de Mario Kohnen.

L'une des équipes en forme de cette saison en championnat se déplace ce samedi au Tondreau sur le coup de 17h : le Sporting Charleroi défie le RAEC Mons, club de D1 FFA, dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de Belgique. Mario Kohnen ne dispose pas d'un noyau aussi profond que la plupart des autres clubs du top belge, mais devrait tout de même faire un peu tourner.

Cependant, l'une des absences dee ce samedi n'est pas liée à un choix du coach carolo. En effet, dans le groupe révélé par le Sporting Charleroi pour le déplacement à Mons, pas trace de Aiham Ousou, malade.

Pas de Aiham Ousou en déplacement au RAEC Mons

Selon les informations de La Dernière Heure, Ousou serait victime d'un virus qui traîne depuis une semaine dans le vestiaire du cub carolo. Aurélien Scheidler et Jakob Romsaas, notamment, avaient été touchés la semaine passée, sans devoir déclarer forfait pour le choc wallon en déplacement au Standard.

Mario Kohnen devra donc faire sans son capitaine. Antoine Bernier est également absent, blessé. Et si l'on s'attend à voir une tournante dans le onze de base du Sporting Charleroi, elle ne devrait pas être complète, l'entraîneur des Zèbres ne disposant pas d'une profondeur de banc suffisante pour cela.

Alors que ses concurrents au sein du top 5, cependant, jouent tous la Coupe d'Europe, Charleroi a une belle carte à jouer en ce mois d'octobre pour enchaîner les rencontres sans y laisser de plumes.



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