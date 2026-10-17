Un joueur du Standard critique : "Je n'ai pas d'explication mais..."

Le Standard ne s'est pas franchement rassuré grâce au match remporté hier soir contre Dender. La qualification ne chassera pas les doutes de ces dernières semaines, les joueurs sont d'ailleurs les premiers à le reconnaître.

Après trois défaites de rang, l'essentiel est acquis : une série stoppée, une qualification pour les huitièmes de finale assurée. Mais pour la manière, on repassera. Non seulement le Standard n'avait que peu de maîtrise sur la partie en deuxième mi-temps, mais il a même été par moments copieusement dominé par Dender.

"Je n’ai vraiment aucune explication à fournir mais ce constat est juste", a reconnu Ibrahim Karamoko après la rencontre à notre micro. Les joueurs sont les premiers conscients des manquements constatés.

Une qualification avec des leçons à tirer

"Je suis impatient de revoir les images du match. J’espère ainsi mieux comprendre ce qui s’est passé. Mais il faut aussi retenir deux choses. Premièrement, nous arrachons notre qualification, ce qui est le plus important. Et de deux, nous quittons le terrain avec une clean sheet", poursuit le Français.

Le staff aura toutefois encore pas mal de boulot à l'entraînement durant la semaine à venir : "On ne va jeter la pierre à personne en particulier. C’est collectivement que nous devons nous montrer meilleurs".

Adnane Abid opine du chef

Même topo chez Adnane Abid. Le Verviétois a montré la voie à suivre en inscrivant son quatrième but de la saison. Mais le Standard s'est un peu trop reposé dessus au lieu de continuer à accélérer.



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"Nous avions à cœur de reproduire le type de rencontre que nous avions réalisé contre l’Antwerp. En dominant de bout en bout. Nous l’avons fait durant les 45 premières minutes, ce fut moins bon par la suite", reconnaît-il. Le Standard devra en tout cas rapidement élever le niveau : le week-end prochain, les Rouches se rendent à Genk, qui commence à monter en puissance sous les ordres de Thorsten Fink.