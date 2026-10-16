Encore du grand Abid, toujours un souci chez les latéraux : les notes du Standard contre Dender en Croky Cup

Sans afficher un très grand visage, le Standard s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Croky Cup en éliminant Dender ce vendredi soir. Voici les notes attribuées aux Rouches de Vincent Euvrard pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (6)

Une envolée sur la frappe de Viltard (19e), un réflexe sur la déviation de Breugelmans (61e), un autre sur la reprise de Rodes (65e), puis des gestes peu naturels pour écarter la tentative flottante de Vandeplas (67e) et un centre (70e).

Marlon Fossey (5)

Des relais avec Drammeh et Nielsen, mais aussi trop de centres mal calibrés. Malade, il a cédé sa place à Lawrence pour la deuxième période.

Ibrahim Karamoko (6)



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Son placement a parfois laissé des espaces. Ses capacités athlétiques ont aussi fait du bien, tant pour boucher les brèches que dans les duels.

Ibe Hautekiet (6)

Précieux à de nombreuses reprises pour rattraper Vandeplas, parti dans le dos.

Gustav Mortensen (5)

Dans ses standards de ces dernières semaines, c'est-à-dire pas très haut. Souvent dépassé défensivement et imprécis offensivement.

Alexis Trouillet (6)

Son emprise sur le jeu n'a pas été aussi marquante que souvent depuis son arrivée. Peu de ballons récupérés quand le Standard avait moins le ballon, après la pause.

Rayan Touzghar (6)

Facilitateur de connexions, dévoué pour rapidement récupérer le ballon. Pourrait jouer un peu plus souvent vers l'avant et un peu moins vers l'arrière. A disparu en seconde période.

Casper Nielsen (6)

S'est procuré les deux premières occasions et aurait pu revendiquer un penalty sur la semelle de Breugelmans. Sorti à vingt minutes du terme après une bonne prestation.

Salieu Drammeh (6)

Pas toujours adroit dans le dernier geste et loin d'être consistant, mais déroutant pour dépasser la défense de Dender et servir Abid. A marqué quelques points dans son match dans le match avec Nguene, buteur en fin de match.

Adnane Abid (7)

Menace permanente avant la pause, ses pieds ont encore été l'inévitable passage de presque chaque offensive des Rouches. Plus effacé en seconde période, malgré un assist pour Nguene sur le 2-0.

Bruny Nsimba (5)

Les automatismes avec ses coéquipiers ne semblent pas encore optimaux. Manque l'une ou l'autre reprise dans le rectangle et semble ceinturé fautivement par Breugelmans sur un centre de Fossey. Bon point d'ancrage cependant.

Henry Lawrence (5)

Monté à droite, donc. Avec ses qualités habituelles, dont la sobriété reste la plus marquante. Ne laisse pas d'espace, mais ne crée pas beaucoup.

Non notés : Dimitri Lavalée, Bernard Nguene, Tobias Mohr, Marco Ilaimaharitra.