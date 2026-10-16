Analyse Encore du grand Abid, toujours un souci chez les latéraux : les notes du Standard contre Dender en Croky Cup

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
| Commentaire
Encore du grand Abid, toujours un souci chez les latéraux : les notes du Standard contre Dender en Croky Cup
Photo: © photonews

Sans afficher un très grand visage, le Standard s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Croky Cup en éliminant Dender ce vendredi soir. Voici les notes attribuées aux Rouches de Vincent Euvrard pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (6)

Une envolée sur la frappe de Viltard (19e), un réflexe sur la déviation de Breugelmans (61e), un autre sur la reprise de Rodes (65e), puis des gestes peu naturels pour écarter la tentative flottante de Vandeplas (67e) et un centre (70e).

Marlon Fossey (5)

Des relais avec Drammeh et Nielsen, mais aussi trop de centres mal calibrés. Malade, il a cédé sa place à Lawrence pour la deuxième période.

Ibrahim Karamoko (6)

Lire aussi… Sans briller, le Standard s'en remet à Abid pour éliminer Dender de la Croky Cup

Son placement a parfois laissé des espaces. Ses capacités athlétiques ont aussi fait du bien, tant pour boucher les brèches que dans les duels.

Ibe Hautekiet (6)

Précieux à de nombreuses reprises pour rattraper Vandeplas, parti dans le dos.

Gustav Mortensen (5)

Dans ses standards de ces dernières semaines, c'est-à-dire pas très haut. Souvent dépassé défensivement et imprécis offensivement.

Alexis Trouillet (6)

Son emprise sur le jeu n'a pas été aussi marquante que souvent depuis son arrivée. Peu de ballons récupérés quand le Standard avait moins le ballon, après la pause.

Rayan Touzghar (6)

Facilitateur de connexions, dévoué pour rapidement récupérer le ballon. Pourrait jouer un peu plus souvent vers l'avant et un peu moins vers l'arrière. A disparu en seconde période.

Casper Nielsen (6)

S'est procuré les deux premières occasions et aurait pu revendiquer un penalty sur la semelle de Breugelmans. Sorti à vingt minutes du terme après une bonne prestation.

Salieu Drammeh (6)

Pas toujours adroit dans le dernier geste et loin d'être consistant, mais déroutant pour dépasser la défense de Dender et servir Abid. A marqué quelques points dans son match dans le match avec Nguene, buteur en fin de match.

Adnane Abid (7)

Menace permanente avant la pause, ses pieds ont encore été l'inévitable passage de presque chaque offensive des Rouches. Plus effacé en seconde période, malgré un assist pour Nguene sur le 2-0.

Bruny Nsimba (5)

Les automatismes avec ses coéquipiers ne semblent pas encore optimaux. Manque l'une ou l'autre reprise dans le rectangle et semble ceinturé fautivement par Breugelmans sur un centre de Fossey. Bon point d'ancrage cependant.

Henry Lawrence (5)

Monté à droite, donc. Avec ses qualités habituelles, dont la sobriété reste la plus marquante. Ne laisse pas d'espace, mais ne crée pas beaucoup.

Non notés : Dimitri Lavalée, Bernard Nguene, Tobias Mohr, Marco Ilaimaharitra.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Standard
FCV Dender EH

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-4 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 1-1 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 5-1 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 4-3 STVV STVV

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de Malgré la déception, Vitor Bruno a trouvé une solution très intéressante à Zagreb den strep den strep a propos de À Anderlecht, le message clair de Vitor Bruno après la défaite à Zagreb : "Le soleil se lèvera à nouveau" Union 60 Union 60 a propos de Anderlecht se sent volé : "Comment aurait-il pu garder les bras dans le dos ?" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Un vrai guerrier : Brandon Mechele espère être de retour très vite après s'être fait opérer du nez Pogi Pogi a propos de Le moment d'essayer autre chose pour Vincent Euvrard ? La composition probable du Standard contre Dender Sead08 Sead08 a propos de Guillermo Ochoa, jeune retraité, revient sur son passage au Standard : "L'une de mes meilleures périodes" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de "Ne mange plus après 18 heures, tu n'as pas honte ?" : Romelu Lukaku foudroyé de critiques en Turquie 051961rouche 051961rouche a propos de Bruges, grand gagnant de la deuxième journée de Ligue des champions : ses chances de qualification ont explosé Union 60 Union 60 a propos de Le nouveau Christian Burgess à l'Union ? "Vous n'avez pas le droit de dire ça" Union 60 Union 60 a propos de Un club belge joue un rôle clé dans une bataille juridique mondiale qui rendra le football encore plus cher Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved