La match entre la RAAL et le RFC Liège a fait des dégâts : "Il a directement été à l'hôpital"

Le RFC Liège est groggy après ce nouvel uppercut reçu à La Louvière. Au sens propre pour Benoït Bruggeman, sorti blessé. Au sens figuré pour le groupe. Comment relever la tête ? Pierre-Yves Ngawa voit encore de la vie et de l'espoir pour repartir de l'avant.

Pour les équipes engluées dans une spirale négative, une mauvaise nouvelle arrive rarement seule. En plus de déplorer le problème mental et les prises de décision hasardeuse qui fragilisent le groupe, Gaëtan Englebert a confirmé que cela ne sentait pas bon pour Benoît Bruggeman.

L'ailier du RFC Liège est sorti blessé après un fameux choc à l'Easi Arena. Son rictus de douleur ne présageait rien de bon. "Il est tout de suite parti à l'hôpital, sa cheville était toute gonflée", confirme Englebert.

Les efforts du groupe pas (du tout) récompensés

Comment retirer du positif de ces soirées où rien ne va ? Il faut pour ça se tourner vers Pierre-Yves Ngawa. Le défenseur liégeois ne nie pas la situation mais croit en la force de réaction du groupe au vu de ces derniers jours.

"Pour le moment, on vit une situation difficile, il ne faut pas se le cacher. Mais la semaine a été très positive. on a bien réagi après la défaite au Beerschot. Il y a beaucoup de jeunes et de nouveaux, mais le groupe est de plus en plus soudé. Malheureusement, on n'a pas réussi à le montrer. Mais je reste 100% confiant, on travaille dur. j'ai déjà été dans des clubs où on sentait que rien n'allait tourner. Mais là, je reste confiant", explique-t-il à notre micro.

Contre un concurrent direct au classement le week-end prochain

Reste qu'après avoir encaissé neuf buts en deux matchs, il faudra plus que des mots contre le Patro Eisden, autre équipe en perte de vitesse ces dernières semaines. "Je suis défenseur et je joue tous les matchs, j'ai bien le compte en tête. On ne va pas se cacher, il faut être plus costauds. Dans notre situation, tous les matchs sont clés. On n'aura plus droit à l'erreur. Il faut rassurer tout le monde, nos supporters, la direction".



Lire aussi… Le RFC Liège éparpillé par la RAAL : furibard, Gaëtan Englebert cible très clairement plusieurs de ses joueurs›

Comme dans toutes les équipes en crise, il faut maintenant un déclic. "C'est vrai qu'on est fragile, chaque erreur qu'on fait se paie cash. tout le temps. Et ça remet l'adversaire en confiance".

