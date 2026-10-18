La match entre la RAAL et le RFC Liège a fait des dégâts : "Il a directement été à l'hôpital"

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
La match entre la RAAL et le RFC Liège a fait des dégâts : "Il a directement été à l'hôpital"
Photo: © photonews

Le RFC Liège est groggy après ce nouvel uppercut reçu à La Louvière. Au sens propre pour Benoït Bruggeman, sorti blessé. Au sens figuré pour le groupe. Comment relever la tête ? Pierre-Yves Ngawa voit encore de la vie et de l'espoir pour repartir de l'avant.

Pour les équipes engluées dans une spirale négative, une mauvaise nouvelle arrive rarement seule. En plus de déplorer le problème mental et les prises de décision hasardeuse qui fragilisent le groupe, Gaëtan Englebert a confirmé que cela ne sentait pas bon pour Benoît Bruggeman.

L'ailier du RFC Liège est sorti blessé après un fameux choc à l'Easi Arena. Son rictus de douleur ne présageait rien de bon. "Il est tout de suite parti à l'hôpital, sa cheville était toute gonflée", confirme Englebert.

Les efforts du groupe pas (du tout) récompensés

Comment retirer du positif de ces soirées où rien ne va ? Il faut pour ça se tourner vers Pierre-Yves Ngawa. Le défenseur liégeois ne nie pas la situation mais croit en la force de réaction du groupe au vu de ces derniers jours.

"Pour le moment, on vit une situation difficile, il ne faut pas se le cacher. Mais la semaine a été très positive. on a bien réagi après la défaite au Beerschot. Il y a beaucoup de jeunes et de nouveaux, mais le groupe est de plus en plus soudé. Malheureusement, on n'a pas réussi à le montrer. Mais je reste 100% confiant, on travaille dur. j'ai déjà été dans des clubs où on sentait que rien n'allait tourner. Mais là, je reste confiant", explique-t-il à notre micro.

Contre un concurrent direct au classement le week-end prochain

Reste qu'après avoir encaissé neuf buts en deux matchs, il faudra plus que des mots contre le Patro Eisden, autre équipe en perte de vitesse ces dernières semaines. "Je suis défenseur et je joue tous les matchs, j'ai bien le compte en tête. On ne va pas se cacher, il faut être plus costauds. Dans notre situation, tous les matchs sont clés. On n'aura plus droit à l'erreur. Il faut rassurer tout le monde, nos supporters, la direction".

Lire aussi… Le RFC Liège éparpillé par la RAAL : furibard, Gaëtan Englebert cible très clairement plusieurs de ses joueurs

Comme dans toutes les équipes en crise, il faut maintenant un déclic. "C'est vrai qu'on est fragile, chaque erreur qu'on fait se paie cash. tout le temps. Et ça remet l'adversaire en confiance".
 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
RAAL La Louvière
FC Liège

Plus de news

Le RFC Liège éparpillé par la RAAL : furibard, Gaëtan Englebert cible très clairement plusieurs de ses joueurs Réaction

Le RFC Liège éparpillé par la RAAL : furibard, Gaëtan Englebert cible très clairement plusieurs de ses joueurs

11:40
OHL s'en prend à l'arbitre malgré sa qualification en Coupe de Belgique : "totalement injustifiée"

OHL s'en prend à l'arbitre malgré sa qualification en Coupe de Belgique : "totalement injustifiée"

17:00
Exploit en Coupe de Belgique : Rochefort élimine La Gantoise aux tirs au but, Malines écrase Eupen

Exploit en Coupe de Belgique : Rochefort élimine La Gantoise aux tirs au but, Malines écrase Eupen

16:17
"Un échec total à tous les niveaux" : le Bayern de Vincent Kompany plonge un club de Bundesliga dans la crise

"Un échec total à tous les niveaux" : le Bayern de Vincent Kompany plonge un club de Bundesliga dans la crise

16:30
L'Union a dû se montrer patiente : héroïque pendant 70 minutes, Nijlen a fini par craquer

L'Union a dû se montrer patiente : héroïque pendant 70 minutes, Nijlen a fini par craquer

15:20
Un grand journal allemand interpelle le Bayern Munich : un effort réclamé pour le chouchou de Vincent Kompany

Un grand journal allemand interpelle le Bayern Munich : un effort réclamé pour le chouchou de Vincent Kompany

15:20
L'Union fait 3-0 ! Direct Commenté Live

L'Union fait 3-0 ! Direct Commenté

13:01
Saison enfin lancée malgré un forfait de dernière minute ? Les réponses d'Edward Still

Saison enfin lancée malgré un forfait de dernière minute ? Les réponses d'Edward Still

23:41
Allegri sur le départ à Naples après des tensions avec Kevin De Bruyne ? Un match très décisif l'attend

Allegri sur le départ à Naples après des tensions avec Kevin De Bruyne ? Un match très décisif l'attend

14:30
La deuxième victoire de la saison est bien là ! La RAAL se fait plaisir face à un RFC Liège trop timoré

La deuxième victoire de la saison est bien là ! La RAAL se fait plaisir face à un RFC Liège trop timoré

22:34
Un boulevard s'ouvre devant Mike Penders à Chelsea : son concurrent absent plusieurs semaines

Un boulevard s'ouvre devant Mike Penders à Chelsea : son concurrent absent plusieurs semaines

14:00
Six buts en quatre matchs : un ancien buteur de Pro League s'amuse aux Pays-Bas

Six buts en quatre matchs : un ancien buteur de Pro League s'amuse aux Pays-Bas

13:30
Filet plante le quatrième but de la RAAL ! Direct Commenté Live

Filet plante le quatrième but de la RAAL ! Direct Commenté

20:45
Deux but en quatre minutes dont un slalom géant : la magie Messi opère toujours

Deux but en quatre minutes dont un slalom géant : la magie Messi opère toujours

13:00
🎥 Malgré un but de Nicolas Raskin, les Rangers ne prennent pas le pouvoir en Écosse

🎥 Malgré un but de Nicolas Raskin, les Rangers ne prennent pas le pouvoir en Écosse

12:30
Le club avait gardé le suspense jusqu'au bout : la surprise de la RAAL à ses supporters contre le RFC Liège

Le club avait gardé le suspense jusqu'au bout : la surprise de la RAAL à ses supporters contre le RFC Liège

20:55
Les grands débuts d'Alexis De Sart avec Mons : "J'ai essayé d'amener du calme au ballon"

Les grands débuts d'Alexis De Sart avec Mons : "J'ai essayé d'amener du calme au ballon"

11:00
"Il est courageux et nous avons pleinement confiance en lui" : Xabi Alonso satisfait de Mike Penders

"Il est courageux et nous avons pleinement confiance en lui" : Xabi Alonso satisfait de Mike Penders

12:00
🎥 Enfin buteur avec Fenerbahçe, Romelu Lukaku remercie les Diables rouges

🎥 Enfin buteur avec Fenerbahçe, Romelu Lukaku remercie les Diables rouges

11:20
Ivan Leko revient la qualification peu convaincante du Club de Bruges en Coupe de Belgique

Ivan Leko revient la qualification peu convaincante du Club de Bruges en Coupe de Belgique

10:30
Même sur le banc, Vincent Kompany n'est pas épargné par les blessures

Même sur le banc, Vincent Kompany n'est pas épargné par les blessures

10:00
Le Borussia Dortmund retient à nouveau son souffle pour Kos Karetsas

Le Borussia Dortmund retient à nouveau son souffle pour Kos Karetsas

09:30
Coup de tonnerre en Challenger Pro League : l'entraîneur Dražen Brnčić quitte Virton pour rejoindre Mons

Coup de tonnerre en Challenger Pro League : l'entraîneur Dražen Brnčić quitte Virton pour rejoindre Mons

08:30
Deux Diables rouges en tête de la Ligue 1

Deux Diables rouges en tête de la Ligue 1

09:00
"Ce n'est pas digne d'Anderlecht" : Vitor Bruno vivement critiqué par un ancien coach du Sporting

"Ce n'est pas digne d'Anderlecht" : Vitor Bruno vivement critiqué par un ancien coach du Sporting

08:00
2
Les heures de Nicky Hayen sont comptées ? Le Belge et son équipe battent un triste record

Les heures de Nicky Hayen sont comptées ? Le Belge et son équipe battent un triste record

23:15
Logique respectée : Bruges et Genk se qualifient, Virton et Seraing disent au-revoir à la coupe

Logique respectée : Bruges et Genk se qualifient, Virton et Seraing disent au-revoir à la coupe

23:01
Cinquième défaite de suite, un point de la zone rouge : ça sent le roussi pour Philippe Clement

Cinquième défaite de suite, un point de la zone rouge : ça sent le roussi pour Philippe Clement

23:45
Polémique Kevin De Bruyne en Italie ? Le Napoli en a assez et réagit fermement

Polémique Kevin De Bruyne en Italie ? Le Napoli en a assez et réagit fermement

23:30
🎥 L'Olympic s'offre le RWDM qui perd la tête de D1 FFA, Meux repasse leader

🎥 L'Olympic s'offre le RWDM qui perd la tête de D1 FFA, Meux repasse leader

22:18
📷 La Belgique mise à l'honneur en Ligue 1 sur le quatrième maillot du LOSC

📷 La Belgique mise à l'honneur en Ligue 1 sur le quatrième maillot du LOSC

21:40
Un Diable Rouge humilié par le Bayern de Vincent Kompany

Un Diable Rouge humilié par le Bayern de Vincent Kompany

21:15

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
KV Courtrai KV Courtrai 23/10 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 24/10 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 24/10 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 24/10 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 25/10 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 25/10 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 25/10 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 25/10 Cercle de Bruges Cercle de Bruges

Dernières réactions

den strep den strep a propos de "Ce n'est pas digne d'Anderlecht" : Vitor Bruno vivement critiqué par un ancien coach du Sporting Sandirap77 Sandirap77 a propos de 🎥 Honteux : les supporters de Charleroi jettent des engins pyrotechniques sur ceux du RAEC Mons zyrkov zyrkov a propos de "C'est encore la même chose" : Mario Kohnen revient sur le penalty refusé au Standard Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Le même héros qu'à Sclessin : les notes de Zèbres enrayés face au RAEC Mons Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de 🎥 La machine enfin lancée ? Romelu Lukaku plante son premier but pour Fenerbahçe Pogi Pogi a propos de "Ne mange plus après 18 heures, tu n'as pas honte ?" : Romelu Lukaku foudroyé de critiques en Turquie Pogi Pogi a propos de Encore du grand Abid, toujours un souci chez les latéraux : les notes du Standard contre Dender en Croky Cup JoBg JoBg a propos de Malgré la déception, Vitor Bruno a trouvé une solution très intéressante à Zagreb den strep den strep a propos de À Anderlecht, le message clair de Vitor Bruno après la défaite à Zagreb : "Le soleil se lèvera à nouveau" Union 60 Union 60 a propos de Anderlecht se sent volé : "Comment aurait-il pu garder les bras dans le dos ?" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved