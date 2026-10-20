Gros coup dur pour le Standard en vue ? Un cadre des Rouches incertain face à Genk

Casper Nielsen est incertain pour le déplacement du Standard sur la pelouse du KRC Genk ce dimanche. Le pied du Danois a fortement gonflé après qu'un défenseur de Dender lui a marché dessus, vendredi, après seulement cinq minutes de jeu.

Il s'agirait évidemment d'un véritable coup dur pour le Standard. Les Rouches ont jusqu'à présent pu compter sur Casper Nielsen lors de chaque rencontre cette saison.

Mais ce week-end, le Danois pourrait bien être contraint de déclarer forfait pour le déplacement sur la pelouse du KRC Genk. Tout dépendra de l'évolution de l'état de son pied.

Comme en témoigne une photo partagée par Sudinfo, son pied est particulièrement gonflé. Le milieu de terrain n'a d'ailleurs toujours pas pu reprendre l'entraînement depuis la rencontre face à Dender.

Le staff du Standard espère évidemment une évolution positive de la situation. Pour l'instant, Casper Nielsen doit prendre son mal en patience et attendre que l'hématome se résorbe.



🔴 Casper Nielsen est incertain pour la rencontre de ce dimanche. Le milieu danois a été victime d’une faute dans la surface après seulement cinq minutes de jeu face à Dender, vendredi dernier. Depuis, il n’a pas pu reprendre les entraînements, son pied ayant fortement gonflé. La direction du club ne comprend toujours pas pourquoi ce penalty n’a pas été accordé, pas plus que celui qui aurait dû être sifflé lors du dernier Choc wallon. • 🔴 Casper Nielsen is onzeker voor de wedstrijd van zondag. De Deense middenvelder werd afgelopen vrijdag tegen Dender al na vijf minuten in de wedstrijd foutief afgestopt in het strafschopgebied. Sindsdien kon hij de trainingen nog niet hervatten, omdat zijn voet sterk gezwollen is. De clubleiding begrijpt nog steeds niet waarom die strafschop niet werd toegekend, net zomin als de penalty die tijdens de vorige Waalse clash gefloten had moeten worden. 🗞️ @KevSauvage | #RSCL — Au Cœur du Standard (@ACDStandard) October 20, 2026

Découvrez ci-dessous une photo montrant l'état de son pied.