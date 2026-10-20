L'Union devance le Club de Bruges dans un classement révélateur, Anderlecht à la traîne

L'Union devance le Club de Bruges dans un classement révélateur, Anderlecht à la traîne
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L'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges ne se distinguent pas uniquement sur le plan sportif. Les deux clubs affichent également de belles performances sur le marché des transferts. Selon une étude de l'Observatoire du football CIES, l'Union est le club belge qui a généré le plus de valeur grâce à sa politique de transferts au cours des cinq dernières années. Le Club de Bruges occupe la deuxième place de ce classement et Anderlecht est... 5e.

Depuis son retour en Pro League en 2021, l'Union Saint-Gilloise impressionne sur le plan sportif. Les Bruxellois ont été sacrés champions de Belgique en 2025 et ont terminé à la deuxième place en 2022, 2024 et 2026. Mais le club bruxellois se distingue également sur le marché des transferts.

Selon une étude de l'Observatoire du football CIES, l'Union a généré une augmentation de valeur de 371 millions d'euros grâce à ses transferts, contre 277 millions d'euros pour le Club de Bruges.

L'Union vend plus, mais Bruges encaisse plus

Cette réussite s'explique notamment par la politique de transferts mise en place par l'Union Saint-Gilloise. Ces dernières années, les Bruxellois ont vu partir plusieurs joueurs importants, mais sont systématiquement parvenus à leur trouver des remplaçants à moindre coût, capables de briller à leur tour.

Selon l'étude, l'Union a vendu pas moins de 140 joueurs, soit davantage que n'importe quel autre club belge. C'est 69 de plus que le Club de Bruges.

Les Blauw en Zwart possèdent toutefois un avantage important : ils parviennent à tirer davantage de revenus de leurs ventes. Au cours des cinq dernières années, le Club de Bruges a encaissé environ 445 millions d'euros grâce aux transferts sortants, contre 270 millions d'euros pour l'Union.

Lire aussi… "On a regardé leurs forces" : Lens a bien étudié le Club de Bruges

Le club bruxellois a donc créé davantage de valeur sur le marché des transferts, mais Bruges est parvenu à générer des recettes plus importantes.

Anderlecht loin derrière les meilleurs clubs belges

L'Union et le Club de Bruges se distinguent également par le nombre de joueurs recrutés et conservés. Selon les données de l'étude, l'Union affiche 230 joueurs conservés, contre 209 pour Bruges.

De son côté, Anderlecht est nettement plus loin, avec 73 joueurs vendus et 47 recrutés. Le Sporting occupe la cinquième place du classement belge en matière de valeur créée sur le marché des transferts, avec 120 millions d'euros.

L'Antwerp complète le podium avec 151 millions d'euros, devant Genk (126 millions). Le Standard de Liège pointe quant à lui à la onzième place, avec seulement 63 millions d'euros.

Pour réaliser cette étude, le CIES a pris en compte les clubs ayant enregistré plus de 50 millions d'euros de transferts entrants ou sortants depuis 2022. Les joueurs issus des centres de formation n'ont pas été comptabilisés.

Ces chiffres illustrent surtout la capacité de l'Union Saint-Gilloise et du Club de Bruges à créer de la valeur sur le marché des transferts ces dernières années.

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