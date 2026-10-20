OFFICIEL : la Turquie a un nouveau sélectionneur et il débutera son mandat face à la Belgique

Sergen Yalçın est le nouveau sélectionneur de la Turquie. Il succède à Vincenzo Montella, qui a été remercié. Il dirigera pour la première fois la sélection turque contre la Belgique le 12 novembre prochain.

"Le conseil d'administration de la Fédération turque de football (TFF) a décidé, lors de sa réunion de ce jour, de nommer Sergen Yalçın au poste de sélectionneur de l'équipe nationale de Turquie. Un contrat de quatre ans sera signé avec le technicien de 53 ans et son staff", a écrit la Fédération turque de football.

Sergen Yalçın a remporté le doublé avec Beşiktaş

Sergen Yalçın a entraîné plusieurs clubs turcs, dont Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Alanyaspor et Antalyaspor. Son plus grand succès reste son passage à Beşiktaş.

Avec cette équipe, il a remporté le doublé championnat-Coupe de Turquie en 2021. Récemment, il était revenu à Beşiktaş, où il était resté d'août 2025 à mai 2026.

Un nouveau défi à la tête de la Turquie

Désormais, il est prêt à relever un nouveau défi. "Sergen Yalçın ouvre désormais un nouveau chapitre de sa carrière. Fort de son expérience acquise en club, il mettra ses compétences au service de la sélection turque et travaillera désormais à la réussite de l'équipe nationale."

"La Fédération turque de football souhaite à Sergen Yalçın beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions et espère que cette nomination sera bénéfique pour le pays et pour l'équipe nationale", a conclu la Fédération turque de football.



