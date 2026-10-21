L'Antwerp s'inspire d'Anderlecht et met en place une nouvelle initiative

L'Antwerp a annoncé l'ouverture d'un pop-up store dans le centre de la ville d'Anvers. Une initiative qu'Anderlecht avait notamment déjà lancée à Bruxelles.

"Le club de la ville, au coeur de la ville" : avec ce slogan, qui reprend notamment le fameux "het ploeg van 't stad" qui met l'Antwerp en avant par rapport au Beerschot, c'est celui utilisé par le Matricule 1 pour annoncer le lancement de son premier pop-up store dans le centre de la ville d'Anvers.

Le 4 novembre prochain, un pop-up store va en effet ouvrir à la Frankrijklein au centre d'Anvers, afin de pouvoir servir un maximum de supporters de l'Antwerp durant la période toujours très chargée des fêtes. Le Great Old dispose déjà d'un shop officiel dans le centre-ville.

L'Antwerp n'est pas le premier

Une initiative qui n'est pas inédite dans le monde du football, même belge. Depuis deux ans, le RSC Anderlecht a ouvert deux fois son pop-up store à proximité directe de la Grand-Place de Bruxelles. Et à Anvers, c'est... le Beerschot qui avait déjà mis en place un "winter store" en ville.

L'Antwerp lui-même avait ouvert un magasin temporaire en 2019, mais ce nouveau pop-up store sera bien plus grand. Il ouvrira ses portes jusqu'au 16 janvier et sera donc ouvert durant toute la période des fêtes.

Comme cela a pu se faire au RSCA, les supporters anversois peuvent s'attendre à des événements spéciaux et notamment des meet & greet et sessions d'autographes avec des joueurs.



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