Anderlecht a laissé passer un joueur devenu une star mondiale

Anderlecht aurait pu recruter Victor Osimhen avant que le Nigérian ne devienne l'un des attaquants les plus réputés au monde. C'est ce qu'a révélé Tosin Dosunmu, ancien meilleur buteur du championnat belge et aujourd'hui mentor et agent de Rafiu Durosinmi, qui impressionne actuellement au KRC Genk. Mais avant cela, Dosunmu avait tenté de faire venir un autre attaquant nigérian chez les Mauves.

"J'ai même voulu faire venir Osimhen à Anderlecht. Il y a eu des discussions avec Jean Kindermans", a confié Tosin Dosunmu à La Dernière Heure. Un recruteur du club bruxellois avait observé l'attaquant nigérian, mais n'avait pas été convaincu par ses qualités techniques. Il estimait notamment que Victor Osimhen n'était pas suffisamment à l'aise balle au pied.

Anderlecht a trop traîné

Jean Kindermans souhaitait alors observer lui-même le Nigérian lors de la Coupe du monde. Mais selon Dosunmu, il était déjà trop tard : "À ce moment-là, Victor attirait déjà l'intérêt de beaucoup trop d'autres clubs." Depuis, Victor Osimhen a réalisé une carrière impressionnante et évolue désormais à Galatasaray.

Aujourd'hui, c'est un autre attaquant nigérian qui attire l'attention en Belgique. Rafiu Durosinmi est actuellement le meilleur buteur de Pro League avec six réalisations après huit journées. Genk aurait déboursé dix millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant, qui possède également un solide jeu de tête grâce à son mètre 93.

Même Tosin Dosunmu a été surpris par les débuts tonitruants de son protégé : "Avant son premier but contre Zulte Waregem lors de la première journée, il ne s'était entraîné que dix jours avec le groupe."

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Ce samedi, l'attaquant de Genk sera attendu au tournant face au Standard. Les Liégeois devront trouver une solution pour stopper le Nigérian, qui semble pour le moment justifier les dix millions d'euros investis pour son transfert.