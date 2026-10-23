Tempête Austen : on connaît déjà la nouvelle date des matchs reportés

La tempête Austen souffle actuellement sur notre pays. La Pro League a donc logiquement décidé de reporter tous les matchs prévus ce soir. La date du report vient entretemps d'être confirmée.

Tant en D1A avec Courtrai - Malines qu'en D1B avec Francs Borains - Dender et RSCA Futures - Lierse, le ballon ne roulera pas ce soir. Les trois rencontres ont été reportées par la Pro League suite aux intempéries qui s'abattent actuellement sur notre pays.

Il est question de protéger les joueurs, mais aussi tous ceux qui s'apprêtaient à se rendre au stade. Les matchs Élite jeunes et U21 prévus en Flandre occidentale, en Flandre orientale et dans le Hainaut sont d'ailleurs également postposés suite au code orange émis pour ces trois provinces.

Les rencontres remises se joueront début novembre

La date des trois rencontres de Pro League remises est en tout cas déjà connue. En D1A, Courtrai - Malines se tiendra le mercredi 4 novembre à 20h30.

Francs Borains Dender et RSCA Futures - Lierse se joueront également le 4 novembre, mais avec un coup d'envoi à 20h. Gageons qu'aucune nouvelle tempête ne frappe ce soir-là.

La Pro League revient donc sur l'un des changements de la saison : pas de football en semaine. La tempête Austen l'y aura forcée pour le bien et la sécurité de tous.



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