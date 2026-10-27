Une première victoire en carrière contre le Standard au goût amer : la sanction est tombée pour Daan Heymans

Scott Crabbé, journaliste football
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Une première victoire en carrière contre le Standard au goût amer : la sanction est tombée pour Daan Heymans
Photo: © photonews

Daan Heymans a vu rouge contre le Standard ce week-end. La commission de discipline s'est penché sur son cas, Genk a déjà fait savoir qu'il acceptait sa sanction.

Il n'avait jamais connu pareille joie à Charleroi dans des chocs wallons qui lui tenaient pourtant très à coeur : dimanche, Daan Heymans a vécu la première victoire de sa carrière contre le Standard.

Il n'était pourtant pas d'humeur à la célébrer : l'infiltreur du Racing a été exclu dans le temps additionnel. Alors que son équipe était sur le point de s'imposer, Heymans s'est rendu coupable d'un geste de mauvaise humeur sur Adnane Abid le long de la ligne de touche.

Jasper Vergoote lui avait d'abord brandi un carton jaune, avant d'être appelé à l'écran par le VAR. Comme souvent dans ce genre de situation, il a fini par se déjuger et a exclu le joueur.

Un match de suspension pour Heymans

Si le verdict n'a eu aucune influence sur le résultat final, il en aura bien une la semaine prochaine. Daan Heymans a en effet écopé d'un match de suspension ferme et d'un autre avec sursis de la part de la commission de discipline.

Lire aussi… "Je ne regrette rien" comment Igor De Camargo aurait pu faire son retour au Standard
Le Racing a accepté la sanction. Son joueur manquera donc le match contre Malines mais sera bien présent lors du périlleux déplacement à l'Union Saint-Gilloise. L'ancien Carolo retrouvait justement la forme après un début de saison difficile.

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