Un ancien arbitre n'épargne pas l'arbitrage de Genk - Standard : "L'UEFA n'aurait pas apprécié"

Un ancien arbitre n'épargne pas l'arbitrage de Genk - Standard : "L'UEFA n'aurait pas apprécié"
Photo: © photonews

La rencontre entre le KRC Genk et le Standard de Liège a été marquée par de nombreuses tensions, du suspense et plusieurs cartons rouges. Des décisions arbitrales qui ont fait couler beaucoup d'encre après la rencontre. L'ancien arbitre Serge Gumienny s'est exprimé sur le sujet et n'a pas mâché ses mots : selon lui Jasper Vergoote n'a pas réalisé une bonne prestation.

Nicolas Baccus

Serge Gumienny se prononce également sur le cas Vanwesemael

Serge Gumienny est également revenu sur l'exclusion de Robert-Jan Vanwesemael, joueur de Saint-Trond, face au Club de Bruges. "Robert-Jan Vanwesemael a beau être remonté dans le bus à Bruges sans comprendre son deuxième carton jaune, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même sur cette phase. Si j'étais son entraîneur, je ne serais pas content", a-t-il expliqué.

"Il y avait de la frustration après quelques dribbles de Diakhon. Oui, il y a ensuite cette poussée de Muja, qui amène Diakhon jusqu'à Vanwesemael. Mais quand on a déjà un carton jaune, il ne faut absolument pas ajouter une poussée supplémentaire."

La rencontre entre le KRC Genk et le Standard de Liège a été marquée par de nombreuses tensions, du suspense et plusieurs cartons rouges. Des décisions arbitrales qui ont fait couler beaucoup d'encre après la rencontre. L'ancien arbitre Serge Gumienny s'est exprimé sur le sujet et n'a pas mâché ses mots : selon lui Jasper Vergoote n'a pas réalisé une bonne prestation.

Jasper Vergoote n'a pas vécu un après-midi facile à la Cegeka Arena, c'est le moins que l'on puisse dire. Entre les cartons rouges et les nombreuses phases litigieuses, l'arbitre a connu une rencontre particulièrement compliquée.

Au micro du Belang van Limburg, Serge Gumienny n'a pas hésité à critiquer les décisions de Jasper Vergoote : "Vergoote a arbitré en Europa League. Si l'UEFA avait vu les phases ayant conduit aux cartons rouges lors de Genk - Standard, je crains qu'elle n'aurait pas apprécié."

"Surtout lorsqu'on compare la phase impliquant Epolo à celle de Heymans, même s'il s'agit de deux actions totalement différentes. Pour Epolo, Vergoote a directement sorti le carton rouge. Il a donc estimé qu'il s'agissait d'une occasion manifeste de but, ce dont je doute fortement."

Jasper Vergoote dans le viseur après Genk - Standard

Sur la phase impliquant Daan Heymans, Jasper Vergoote avait d'abord sorti un carton jaune, alors que Serge Gumienny estime qu'un carton rouge direct aurait dû être brandi. Le VAR est finalement intervenu pour transformer l'avertissement en exclusion, évitant ainsi à l'arbitre de commettre une erreur.

Lire aussi… Matthieu Epolo a-t-il vu rouge à cause... du soleil ? L'étrange explication qui prend en fait tout son sens

Reste désormais à savoir quelle rencontre Jasper Vergoote sera amené à arbitrer la semaine prochaine. Serge Gumienny pourrait bien suivre son prochain match avec attention.

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