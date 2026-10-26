Un ancien arbitre n'épargne pas l'arbitrage de Genk - Standard : "L'UEFA n'aurait pas apprécié"

La rencontre entre le KRC Genk et le Standard de Liège a été marquée par de nombreuses tensions, du suspense et plusieurs cartons rouges. Des décisions arbitrales qui ont fait couler beaucoup d'encre après la rencontre. L'ancien arbitre Serge Gumienny s'est exprimé sur le sujet et n'a pas mâché ses mots : selon lui Jasper Vergoote n'a pas réalisé une bonne prestation.